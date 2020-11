La prima parte della stagione in casa Inter è stata sicuramente al di sotto delle aspettative. I risultati stentano ad arrivare, con sole tre vittorie raccolte in dieci partite tra campionato e Champions League. Uno dei pochi giocatori a convincere tutti è stato sicuramente il centrocampista Nicolò Barella. Anche con la maglia della Nazionale italiana il giocatore ha dimostrato di aver fatto quel salto di qualità per entrare nell'èlite degli interpreti del ruolo. Il classe 1997 piace molto al tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che lo schiera in più ruoli e nelle ultime settimane è stato impiegato anche nel ruolo di trequartista, alle spalle delle due punte.

Barella intoccabile

Uno dei pochi giocatori a convincere in casa Inter in questa prima parte della stagione è stato sicuramente Nicolò Barella. Arrivato dal Cagliari nell'estate del 2019 per una cifra complessiva di 40 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, il centrocampista già l'anno scorso aveva mostrato ottime giocate, ma quest'anno si sta consacrando come leader sia della squadra nerazzurra, sia della Nazionale italiana.

Nelle scorse settimane si è parlato anche dell'interesse di un top club come il Barcellona, a caccia di un rinforzo di livello in mezzo al campo. Sirene che, però, non sembrano disturbare il club meneghino, che ritiene assolutamente incedibile Barella.

Il classe 1997, anzi, sembrerebbe essere uno dei pochi intoccabili della squadra nerazzurra, nonostante la crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi. Il contratto dell'ex Cagliari lascia tranquilli i nerazzurri, visto che è stato siglato l'anno scorso e attualmente è in scadenza a giugno 2024.

Non è escluso che nei prossimi mesi, però, si possa parlare anche di un adeguamento dell'ingaggio, con prolungamento fino a giugno 2025.

Gli altri intoccabili

Nicolò Barella non sarebbe l'unico intoccabile in casa Inter, sebbene la lista sarebbe molto ristretta. Già questa estate, infatti, la società nerazzurra ha fatto intendere come gran parte degli elementi in rosa, anche alcuni big, ha un prezzo su cui si può trattare.

Nello specifico, ci sarebbero altri due giocatori incedibili per il club nerazzurro. Uno è il bomber Romelu Lukaku, che ha dimostrato di essere decisivo e imprescindibile per la squadra di Antonio Conte, e la sua assenza si è fatta sentire non poco nelle ultime partite.

L'altro è Stefan De Vrij, nominato miglior difensore dello scorso campionato e anche lui accostato al Barcellona nei mesi scorsi. L'Inter lo reputa incedibile e con il suo agente, Mino Raiola, sarebbero anche cominciate le trattative per il rinnovo di contratto, con la possibilità di adeguamento dell'ingaggio e prolungamento fino a giugno 2024.