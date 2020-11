In casa Inter si sta cominciando a delineare la strategia da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri stanno studiando come rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Antonio Conte, viste le carenze mostrate in questa prima parte della stagione. Nonostante sia stata la grande protagonista questa estate, infatti, la squadra nerazzurra ha sicuramente deluso le aspettative, con sole tre vittorie raccolte tra campionato e Champions League su dieci partite. Il club meneghino, per questo motivo, starebbe guardando in casa Napoli per rinforzarsi e gli occhi sarebbero finiti sul centrale serbo Nikola Maksimovic.

Inter su Maksimovic

L'Inter proverà sicuramente a rinforzare il reparto arretrato nelle prossime sessioni di calciomercato. Lo dimostra il fatto che ai nerazzurri siano stati accostati diversi nomi, da Armando Izzo a Nikola Milenkovic, ma non solo. Ci sarebbe un altro centrale serbo che piacerebbe molto all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Si tratta del difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, tornato ai livelli che erano stati ammirati a Torino qualche anno fa. Il giocatore ha dimostrato grande affidabilità l'anno scorso, quando gli azzurri hanno dovuto fare a meno a turno di Koulibaly e Manolas. Proprio per questo motivo il tecnico Gattuso lo sta schierando come titolare fisso in Europa League.

L'Inter lo vorrebbe, visto che il classe 1991 già in passato ha dimostrato di potersi adattare alla perfezione anche in una difesa a tre. Il contratto in scadenza a giugno con il Napoli potrebbe portare il club di Aurelio De Laurentiis anche a prendere in considerazione una cessione anticipata a gennaio, per non perderlo a parametro zero.

In caso contrario, il club meneghino proverà ad accaparrarsi le sue prestazioni in vista del prossimo anno.

Non solo Maksimovic

Nikola Maksimovic non sarebbe l'unico obiettivo dell'Inter in casa Napoli. Oltre al centrale serbo, infatti, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi anche su Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco, anche lui in scadenza a giugno, non vuole rinnovare e a gennaio le due società potrebbero trattare il trasferimento all'ombra del Duomo. La sua valutazione, comunque, non supera i 20 milioni di euro, anche alla luce della situazione contrattuale che lo riguarda.

Napoli che deve fare i conti anche con un altro giocatore in scadenza che sembrerebbe interessare all'Inter. Si tratta del laterale albanese Elseid Hysaj, che piace soprattutto per la sua duttilità, essendo in grado di giocare indistintamente sia a destra che a sinistra. Non è escluso che nell'ambito dei discorsi affrontati per Milik i due club non possano pensare ad un maxi scambio che veda coinvolti anche Hysaj e Maksimovic, soprattutto qualora questi non dovessero rinnovare.

In quel caso, a fare il percorso inverso potrebbero essere due tra Vecino, Gagliardini, Nainggolan e Darmian.