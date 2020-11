In casa Inter il momento non è sicuramente dei migliori. I nerazzurri sono in ritardo in campionato, dove hanno raccolto solamente dodici punti in sette partite e sono a cinque punti dal Milan capolista. Non va meglio in Champions League, dove stazionando all'ultimo posto del girone con 2 punti, a meno tre dal Borussia Moenchengladbach capolista. Nulla è ancora perso ma serve un cambio di rotta e il principale imputato di questo momento è sicuramente il tecnico nerazzurro, Antonio Conte. L'allenatore è ancora saldo nella propria posizione ma non sono esclusi colpi di scena nelle prossime settimane.

Per questo motivo restano vivi i rumors su Massimiliano Allegri che, intanto, avrebbe declinato la proposta del Paris Saint Germain.

Allegri avrebbe detto di no al PSG

L'Inter non è l'unica squadra che sta avendo qualche difficoltà, soprattutto in Champions League. Anche il Paris Saint Germain è in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Solo qualche mese fa, d'altronde, i parigini sono arrivati in finale, perdendo contro il Bayern Monaco di misura per 1-0. Anche per questo le aspettative erano molto alte ma nelle prime tre giornate della fase a gironi hanno raccolto solo 3 punti e sono dietro a Manchester United e Lipsia in classifica.

Risultati che hanno messo in discussione la posizione di Thomas Tuchel, il cui rapporto con il direttore sportivo, Leonardo, non sarebbe mai stato idilliaco.

E per sostituirlo il dirigente avrebbe contattato Massimiliano Allegri. Stando a quanto riportato dal portale francese, Sport, l'allenatore avrebbe deciso di declinare la proposta. E dietro non ci sarebbe solo l'alto ingaggio richiesto dall'allenatore toscano per trasferirsi in Francia, ma anche la sua volontà di restare in Italia.

Secondo i rumors, Allegri vorrebbe allenare l'Inter

Il Paris Saint Germain si sarebbe defilato dalla corsa a Massimiliano Allegri. Come detto, il tecnico toscano vuole restare in Italia e il suo sogno sarebbe quello di sedersi sulla panchina dell'Inter. Già questa estate ci sarebbero stati contatti con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, quando si parlava di un possibile addio di Antonio Conte.

Avvicendamento che, senza una svolta, potrebbe arrivare anche nelle prossime settimane. L'arrivo dell'ex allenatore della Juventus potrebbe giovare soprattutto a Christian Eriksen, che al momento non è riuscito ancora ad esprimere tutto il proprio potenziale. Potrebbe essere il danese il jolly per cambiare modulo e variare dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1. In caso contrario, la cessione del classe 1992 a gennaio appare scontata per non rischiare di veder svalutare ulteriormente il suo cartellino, nonostante l'arrivo a prezzo di saldo dal Tottenham dello scorso anno, per poco più di 20 milioni di euro.