Quello di N'Golo Kanté è stato un nome spesso accostato all'Inter nell'ultima sessione di calciomercato. Il centrocampista francese era stato chiesto espressamente dal tecnico nerazzurro Antonio Conte per arrivare al definitivo salto di qualità nell'intero reparto. Con il senno di poi l'allenatore non aveva tutti i torti visto che, nonostante la grande abbondanza in quella zona del campo, la squadra ha mostrato ancora qualche carenza. Proprio per questo motivo il club meneghino sarebbe tornato sul classe 1991, anche se pare difficile pensare a una trattativa per gennaio visti gli alti costi dell'operazione che invece, secondo alcuni media spagnoli, sarebbe stata apparecchiata per la prossima estate.

Inter sempre su Kanté

Il nome di N'Golo Kanté sarebbe sempre in auge in casa Inter. Il centrocampista francese rappresenterebbe proprio quella pedina che manca in mezzo al campo, visto che Arturo Vidal, arrivato dal Barcellona praticamente a parametro zero, non è ancora riuscito a mostrare il proprio valore.

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo aveva chiesto già con forza questa estate, ma il Chelsea pretendeva cifre alte per il cartellino e quindi non aveva voluto lasciarlo andare. L'allenatore salentino lo aveva avuto al suo servizio proprio sulla panchina dei Blues nel biennio 2016-2017, acquistandolo dal Leicester per quasi 40 milioni di euro. Insieme i due hanno conquistato una Premier League e una Fa Cup.

Il rapporto fra i due è rimasto forte e Kantè tornerebbe volentieri a lavorare con Conte, possibilità che, secondo alcuni media spagnoli, potrebbe concretizzarsi la prossima estate.

Una cessione illustre

Prima di poter affondare il colpo per N'Golo Kanté però l'Inter deve alleggerire il monte ingaggi, provando a fare cassa.

Il giocatore che, secondo Fichajes.net, potrebbe essere sacrificato è proprio quel Christian Eriksen che non riesce a ritagliarsi un ruolo in primo piano con la maglia nerazzurra. Antonio Conte ha anche cambiato modulo per cercare di esaltare le sue caratteristiche, passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2, ma senza successo.

La partenza del danese porterebbe a un risparmio di diversi milioni d'ingaggio oltre alla possibilità di incassare dal suo cartellino almeno 40/50 milioni di euro. Quella cifra poi potrebbe essere girata al club di Roman Abramovich per arrivare proprio a Kanté. Solo una cessione a titolo definitivo dell'ex Tottenham a gennaio potrebbe portare l'Inter a fare un tentativo per anticipare l'assalto al centrocampista francese.