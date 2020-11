Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter a gennaio c'è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è tornato quest'estate dal prestito al Cagliari, con i rossoblu che non sono riusciti a riportarlo in Sardegna, non avendo trovato un accordo con i nerazzurri. Il tormentone di mercato potrebbe tornare in voga durante la finestra invernale. Il giocatore, infatti, non sembra rientrare nei piani del tecnico Antonio Conte, e potrebbe essere sacrificato per fare cassa. I sardi però non sarebbero gli unici interessati al "Ninja", visto che su di lui avrebbe messo gli occhi anche il Torino.

Anche il Torino su Nainggolan

Il Cagliari è sempre interessato a Radja Nainggolan, nonostante quest'estate non sia riuscito a trovare l'intesa con l'Inter per il suo ritorno in Sardegna. I rossoblu però non sono gli unici, visto che l'ex Roma sarebbe anche un obiettivo del Torino. I granata dovranno rinforzare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo, visto l'inizio di stagione al di sotto delle aspettative che li vede in lotta per non retrocedere. Il club di Urbano Cairo è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo che possa alzare il tasso tecnico e di esperienza, oltre a portare in dote qualche gol.

Nainggolan risponderebbe proprio a questo identikit, poiché lo scorso anno ha messo a segno 6 reti e collezionato 7 assist con la maglia del Cagliari, dimostrando di essere tornato sui livelli del periodo romanista.

La doppia cifra, tra l'altro, non è stata raggiunta tra gol e assist a causa di un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare tutte le partite disputate dai rossoblu dopo il lockdown. Tra l'altro, il Toro deve fare i conti con l'assenza di Daniele Baselli che dovrebbe tornare in campo tra dicembre e gennaio.

Alla squadra di Giampaolo manca un giocatore come Nainggolan, in grado di giocare sia sulla trequarti che come mezzala nel 4-3-1-2 del tecnico granata.

La richiesta dell'Inter

Come successo durante il mercato estivo, anche a gennaio l'Inter non lascerà andare Radja Nainggolan - così come gli altri big in rosa - in prestito.

Si prenderanno in considerazione solo proposte a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. La valutazione del centrocampista belga si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra che permetterebbe anche di realizzare una piccola plusvalenza. Il Torino potrebbe annullare l'esborso economico provando a mettere sul piatto il cartellino di Armando Izzo, che si sposerebbe appieno con le idee di gioco di Conte. Il Cagliari, invece, potrebbe giocarsi la carta Alessio Cragno, con l'estremo difensore che rimarrebbe in prestito in Sardegna per tutta la stagione, per poi andare a Milano la prossima estate per raccogliere l'eredità di Samir Handanovic, non più giovane.