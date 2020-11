La Juventus ha ritrovato Cristiano Ronaldo nel match di domenica 1 novembre contro lo Spezia. Il portoghese infatti è stato fermo più di due settimane a causa della positività al coronavirus. Il suo ingresso contro la squadra ligure è stato subito decisivo in quanto il portoghese ha realizzato due gol utili per la vittoria finale. CR7 ha giocato anche contro il Ferencvaros ed è pronto a partire titolare nell'ultimo match prima della sosta per le nazionali. La Juventus affronterà la Lazio domenica 8 novembre allo Stadio Olimpico. Intanto dalla Spagna rimbalzano alcune indiscrezioni in merito ad una presunta insoddisfazione del portoghese nel giocare alla Juventus.

Dopo due stagioni infatti Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare Torino ma non per trasferirsi al Paris Saint Germain. Secondo il giornale sportivo spagnolo Don Diario il portoghese avrebbe chiesto ai suoi ex compagni del Real Madrid di convincere il presidente Florentino Perez nell'investire su un suo ritorno in Spagna.

Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a tornare al Real Madrid nel 2021

Secondo il giornale sportivo spagnolo Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a tornare al Real Madrid la prossima stagione. Sarebbe questa la volontà della punta portoghese, che in questi due anni ha fatto fatica ad adattarsi alla Juventus ed in generale al calcio italiano. Il portoghese avrebbe chiesto ai suoi ex compagni del Real di mettere una buona parola con Perez per un suo eventuale ritorno al Real.

La Juventus non si opporrebbe alla sua cessione in quanto la società bianconera risparmierebbe più di 60 milioni di euro lordi di ingaggio per la stagione 2021-2022. CR7 infatti è legato da un contratto con la Juventus fino a giugno 2022. Allo stesso tempo i bianconeri incasserebbero anche una notevole somma dalla cessione del cartellino del portoghese, circa 50 milioni di euro.

L'eventuale partenza di Cristiano Ronaldo permetterebbe alla Juventus di investire su giocatori di qualità, in particolar modo a centrocampo.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione lanciata da Don Diario non trova conferme fra i media sportivi italiani. Cristiano Ronaldo sarebbe infatti considerato parte integrante del progetto sportivo bianconero anche per la prossima stagione.

Non è escluso però che la crisi economica che si è abbattuta nel mondo del calcio possa far rivedere le strategie di mercato della Juventus. Fra l'altro un eventuale partenza di CR7 favorirebbe l'investimento su Paul Pogba. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta della Juventus per il centrocampista del Manchester United per la prossima stagione. Si parla anche di una possibile proposta da circa 60 milioni di euro che potrebbe essere accettata dalla società inglese in quanto il francese va in scadenza di contratto a giugno 2022.