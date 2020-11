La Juventus la prossima estate, oltre a rinforzare il centrocampo, dovrebbe investire anche su un difensore centrale. I continui infortuni muscolari che stanno riguardando il capitano Giorgio Chiellini potrebbero portare la società bianconera a lavorare su un suo sostituto. Il difensore classe 1984 potrebbe decidere di rinnovare per un altro anno, se così fosse però difficilmente sarà impiegato in maniera continuativa. Per questo, il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe valutando l'acquisto del difensore-centrocampista David Alaba. Il nazionale austriaco del Bayern Monaco andrà in scadenza a giugno 2021 e arriverebbe quindi a parametro zero la prossima stagione.

Può giocare sia difensore centrale che come centrocampista di fascia, rappresentando quindi un'alternativa a Chiellini ma anche ad Alex Sandro. La trattativa però potrebbe rivelarsi complicata sia per la concorrenza (è seguito da diverse squadre della Premier League e della Liga spagnola) che per i costi di ingaggio. Il nazionale austriaco vorrebbe infatti 15 milioni di euro a stagione.

Alaba e Diego Carlos possibili obiettivi di mercato

La Juventus segue David Alaba come possibile acquisto a parametro zero per la prossima stagione. Il difensore-centrocampista però è molto ambito a livello europeo, per questo Fabio Paratici sta valutando anche delle alternative al nazionale austriaco. Come scrive il giornale sportivo Tuttosport, la società bianconera starebbe seguendo anche il difensore centrale del Siviglia Diego Carlos.

Si tratterebbe in ogni caso di un acquisto oneroso, perché come riporta transfermarkt la sua valutazione è di circa 50 milioni di euro. Altro giocatore finito sulla lista di mercato della dirigenza bianconera sarebbe il centrale classe 2000 Matteo Lovato, vera e propria rivelazione del campionato di Serie A con l'Hellas Verona.

Sul ventenne però ci sarebbe la concorrenza anche del Milan, che potrebbe decidere di investirci già durante il Calciomercato invernale.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus potrebbe investire anche sul centrocampo la prossima stagione. L'idea della società bianconera è quella di garantire qualità e fisicità alla mediana.

Per questo uno degli obiettivi di mercato sembrerebbe essere il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Il classe 1993 andrà in scadenza a giugno 2022, la prossima estate quindi potrebbe arrivare ad un prezzo vantaggioso a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il prezzo stabilito dal Manchester United per la sua cessione è di circa 60 milioni di euro.