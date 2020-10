Una delle squadre che sta deludendo le aspettative degli addetti ai lavori in questo inizio di stagione è il Real Madrid. Dopo il tonfo in campionato contro il neopromosso Cadice, è arrivata un'altra sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il Superclasico contro il Barcellona e le prossime partite della massima competizione europea potrebbero essere decisive per il futuro di Zidane sulla panchina del Real Madrid. Intanto però alcuni media sportivi spagnoli parlano di una possibile rivoluzione di mercato che potrebbe riguardare la rosa madridista la prossima stagione. Isco e Marcelo non sono gli unici finiti sul banco degli imputati: a questi si sarebbe aggiunto anche il centrocampista brasiliano Casemiro.

Il nazionale sudamericano non sembra più quel giocatore ammirato in questi anni in Spagna e potrebbe essere ceduto per finanziare degli investimenti sul mercato. Come scrive Don Balon, la partenza di Casemiro potrebbe fruttare almeno 70 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe l'interesse di Chelsea e Juventus.

Casemiro: il Real potrebbe cederlo per 70 milioni

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni di una possibile partenza di Casemiro dal Real Madrid. La Juventus starebbe osservando la situazione anche se la valutazione di mercato del nazionale brasiliano non agevola un'eventuale trattativa. Il costo di Casemiro è di circa 70 milioni di euro, sostenibile dalla società bianconera solo in caso di cessioni pesanti.

Sul sudamericano ci sarebbe l'interesse anche del Chelsea, che potrebbe mettere sul piatto anche il nazionale francese N'Golo Kanté. Quest'ultimo piace molto al tecnico Zinedine Zidane, si potrebbe quindi delineare uno scambio fra Chelsea e Real Madrid. Ma Casemiro non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la Spagna nel corso della prossima stagione.

Potrebbero essere ceduti sia Marcelo e Isco, anche loro piacciono alla Juventus.

Interesse per Marcelo e Isco

La Juventus starebbe osservando attentamente la situazione difficile che sta affrontando il Real Madrid. I risultati deludenti di questo inizio stagione potrebbero portare a cessioni eccellenti.

Come detto, Marcelo è uno dei giocatori a rischio partenza, anche perché in scadenza a giugno 2022. Il nazionale brasiliano non sembra più considerato un titolare da Zidane, che spesso gli preferisce Mendy. Qualora dovesse riuscire a rescindere con il Real Madrid, potrebbe finire alla Juventus per tornare a giocare con il suo amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo. Altra opportunità di mercato potrebbe essere Isco, valutato fino alla stagione scorsa almeno 60 milioni di euro. La prossima estate potrebbe partire per una somma di circa 30-40 milioni di euro, con il Real Madrid che potrebbe favorire anche un pagamento dilazionato. Il nazionale spagnolo potrebbe rappresentare il trequartista ideale per il 3-4-1-2 di Andrea Pirlo.