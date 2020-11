La Juventus grazie al successo contro lo Spezia torna a vincere in campionato. Non succedeva ormai dalla prima giornata (se si esclude la vittoria a tavolino contro il Napoli), quando i bianconeri batterono per 3-0 la Sampdoria di Claudio Ranieri. Una vittoria importante quella ottenuta dalla Juventus contro la squadra di Italiano, che però non ha visto per l'ennesima volta protagonista Federico Bernardeschi, rimasto in panchina. Il centrocampista offensivo bianconero continua ad avere difficoltà a ritrovare la forma ottimale che gli permise di trasferirsi dalla Fiorentina alla Juventus per 40 milioni di euro.

Fra l'altro il classe 1994 si è reso protagonista (in negativo) nella sfida di Champions League contro il Barcellona del fallo da rigore subito dai bianconeri e con cui i catalani hanno chiuso la partita sul 2-0. Per queste ultime difficoltà riscontrate dal giocatore, il suo agente sportivo Mino Raiola lo avrebbe convinto a considerare un addio alla Juventus.

Bernardeschi potrebbe lasciare Torino a gennaio: lo avrebbe convinto Raiola

Secondo Calciomercato.com l'agente sportivo Mino Raiola avrebbe convinto il centrocampista offensivo Federico Bernardeschi a considerare l'addio alla Juventus durante il calciomercato invernale. La cura Andrea Pirlo almeno in questo inizio stagione non sta sortendo gli effetti sperati nella rivalutazione tecnica di Federico Bernardeschi, che continua ad avere difficoltà nell'esprimersi in questa Juventus.

Per questo è probabile un addio a gennaio, fra l'altro il giocatore vanta diversi estimatori. Su tutti spicca sicuramente il Barcellona. Già nell'estate 2019 si parlò di uno scambio fra i catalani e la Juventus che avrebbe coinvolto il nazionale italiano e il centrocampista croato Ivan Rakitic. Trattativa che non si concretizzò in quanto il Barcellona proponeva uno scambio alla pari mentre la Juventus avrebbe voluto l'aggiunta di un conguaglio.

Non è escluso però che con il classe 1994 possa riaprirsi di nuovo la possibilità di trasferimento nella società catalana.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Federico Bernardeschi permetterebbe alla Juventus di investire si un esterno sinistro che potrebbe essere un'alternativa valida ad Alex Sandro.

Piace da tempo il terzino del Chelsea Emerson Palmieri, anche lui potrebbe lasciare la società inglese durante il calciomercato invernale. Sull'ex Roma però ci sarebbe l'interesse dell'Inter. Potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato molto interessante: il Chelsea punterebbe ad incassare circa 25 milioni di euro dalla cessione del nazionale italiano.