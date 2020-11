Nella scorsa sessione di mercato Arturo Vidal ha lasciato il Barcellona per andare all'Inter. Il passaggio del cileno ai nerazzurri non ha lasciato indifferenti i tifosi della Juventus. Infatti, Vidal, nonostante i tanti anni in bianconero, ha deciso di accettare la corte dell'Inter. Il passaggio in nerazzurro del cileno non è andato giù nemmeno a Patrice Evra. L'ex terzino della Juventus, con un post su Instagram, ha proprio punzecchiato Vidal per il suo approdo all'Inter: "Ma essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta". Evra ha scelto il motto della Juventus per sottolineare che si è bianconeri per sempre.

Evra censura la faccia di Vidal

Patrice Evra, su Instagram, ha condiviso una foto che lo ritrae, qualche anno, insieme ad Andrea Pirlo. Nello scatto è presente anche Arturo Vidal, ma la faccia del cileno è censurata. Inoltre, accanto a Pirlo c'è una vignetta che recita: "Pat, chi è dietro di te?". La risposta di Evra è la seguente: "Si non ho perso la memoria Maestro, questo qua giocava con noi prima". Il riferimento dell'ex terzino francese è proprio a Vidal che adesso gioca nell'inter. Inoltre, Evra ha voluto citare il motto per eccellenza della Juventus: "Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta!". Ma non è tutto perché l'ex giocatore bianconero ha deciso di modificare la massima di Boniperti sostenendo che è importante essere juventini fino alla fine.

Ovviamente i tifosi della Juventus hanno molto apprezzato l'attaccamento di Evra ai colori della Vecchia Signora.

Pirlo e i suoi ragazzi torneranno in campo giovedì 12 novembre

Patrice Evra, nel suo post su Instagram, ha indirettamente coinvolto Andrea Pirlo. La simpatica vignetta creata dal francese vede tra i protagonisti anche l'allenatore della Juventus.

Pirlo, però, in questi giorni, si sta godendo un po' di relax visto che ha concesso ai suoi ragazzi tre giorni di riposo. La ripresa alla Continassa è fissata per il 12 novembre, anche se il gruppo non potrà essere al completo vista l'assenza dei nazionali. Infatti, sono 15 i giocatori della Juventus che hanno lasciato Torino.

Il gruppo tornerà al completo solo nel corso della prossima settimana e di fatto Andrea Pirlo avrà a disposizione pochi giorni per preparare il match contro il Cagliari. Per la sfida contro i sardi, però, l'allenatore della Juventus potrebbe donare nuovamente su Matthijs De Ligt. L'olandese già da qualche settimana si allena con i compagni, ma non può effettuare contrasti. Il 10 novembre, però, è la data indicata al numero 4 juventino per la ripresa della normale attività. Perciò, da giovedì De Ligt dovrebbe riprendere ad allenarsi in modo regolare in vista del match contro il Cagliari.