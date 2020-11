Nel match di oggi 8 novembre la Juventus ha pareggiato 1-1 contro la Lazio. La squadra di Pirlo ha giocato un'ottima partita, ma a meno di 20 secondi dalla fine Dybala ha commesso un'ingenuità che è costata il pareggio biancoceleste. Al termine della partita il tecnico bresciano ha parlato in conferenza stampa della prestazione della sua Juventus. In modo particolare, ad Andrea Pirlo è stato chiesto se tirerà le orecchie a Paulo Dybala: "No, non solo a lui, ma a tutta la squadra". Il tecnico ha scusato l'argentino sottolineando che non sta benissimo a livello fisico: "Capita di non stare bene fisicamente".

Pirlo soddisfatto della prestazione ma non del risultato

Quella vista oggi 8 novembre è stata una bella Juventus, ma non è bastato per portare a casa i tre punti. I bianconeri sul finale hanno pagato la stanchezza viste le molte assenze. Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata sono stati costretti ad uscire per acciacchi fisici. In più, la Juventus non ha potuto contare su Federico Chiesa che ha accusato un problema muscolare e questo gli ha impedito di andare in panchina. Nonostante questo, la squadra si è espressa bene e Andrea Pirlo è rimasto parzialmente soddisfatto: "Abbiamo fatto un buon gioco, gestendo bene la palla". Il tecnico della Juventus ha anche sottolineato che i bianconeri erano in pieno controllo della gara: "Peccato perché avevamo in mano la partita".

Pirlo ha poi aggiunto che la Lazio aveva prodotto ben poco: "Loro non avevano mai tirato in porta, non c'erano avvisagli di pericoli". Infine l'allenatore della Juventus ha spiegato che al momento nessuno guarda la classifica: "Dobbiamo pensare a noi stessi, questa prestazione ci farà bene al morale".

Adesso, molti bianconeri andranno via da Torino per rispondere alle convocazioni delle nazionali e alla ripresa la squadra di Pirlo affronterà il Cagliari.

Le condizioni di Cristiano Ronaldo

La Juventus nel corso della sfida contro la Lazio ha dovuto sostituire Cristiano Ronaldo. CR7 ha sentito la caviglia girare e adesso dovrà essere sottoposto ad accertamenti.

Al momento sembra che il portoghese abbia riportato una lieve distorsione, ma solo dopo gli esami si capirà qualcosa in più e si saprà se potrà rispondere alla chiamata della Nazionale. Anche Federico Chiesa ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di essere in campo. Il numero 22 juventino è stato convocato dall'Italia e bisognerà verificare le sue condizioni. Ma Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa non sono stati gli unici ad avere dei problemi fisici visto che anche Alvaro Morata ha chiesto il cambio. Il numero 9 juventino dovrebbe aver accusato dei crampi e un po' di affaticamento.