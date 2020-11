Ieri 8 novembre, la Juventus ha pareggiato per 1-1 contro la Lazio. Il gol subito dai bianconeri è nato da un'ingenuità commessa da Paulo Dybala. Questo errore ha causato molti dibattiti sullo stato di forma del numero 10 juventino e sul suo inizio di stagione. Dybala non ha cominciato l'era Pirlo nel migliore dei modi e sembra molto lontano dalla forma migliore. Del momento di Paulo Dybala ne ha parlato anche il giornalista Fabrizio Biasin: "Probabilmente non sente tutta la convinzione del mondo da parte del suo allenatore", ha dichiarato il cronista a Pressing. Inoltre, secondo Biasin ci sarebbe anche un problema legato alla situazione contrattuale di Paulo Dybala.

Rebus Dybala

Paulo Dybala, la scorsa stagione, era tornato a esprimersi a livelli molto alti e sembrava aver dato una svolta definitiva alla sua carriera. Ma purtroppo l'inizio dell'annata 2020/2021 non è stata delle migliori per il numero 10 della Juventus e adesso gli interrogativi su di lui sono di nuovo moltissimi. Della situazione di Paulo Dybala ne ha parlato anche Fabrizio Biasin: "Intanto c'è un problema contrattuale". Il giornalista ha sottolineato che il giocatore sta trattando il rinnovo a cifre molto importanti e a questo andrebbe aggiunto il fatto che l'argentino non sentirebbe la fiducia di Andrea Pirlo. Per Biasin tuti questi fattori avrebbero condizionato l'avvio di stagione di Dybala: "In questo momento, invece, secondo me si sente un subalterno".

Infine, per il giornalista, adesso, toccherebbe allo stesso Paulo Dybala riuscire a convincere Andrea Pirlo che il suo ruolo è quello da titolare e non da subentrato. Dunque, non resta che attendere di capire se il numero 10 juventino riuscirà a esprimersi di nuovo a certi livelli oppure no.

Dybala resta a Torino

Paulo Dybala, nei giorni scorsi, era stato convocato dall'Argentina per i prossimi impegni della seleccion. Ma nella giornata di ieri 8 novembre, l'albiceleste ha annunciato che il nome di Dybala è stato tolto dalla lista dei giocatori a disposizione del Ct Scaloni. Infatti, l'argentino resterà a Torino a causa di un problema genito - urinario.

Dybala dovrà rimanere a riposo dagli impegni sportivi e le sue condizioni dovranno essere valutate. Dunque, il numero 10 juventino, nelle prossime settimane, potrà lavorare per ritrovare la forma e per lasciarsi alle spalle i problemi fisici. Anche perché dopo la pausa la Juventus avrà davanti a sé diversi impegni tra campionato e Champions League e Andrea Pirlo avrà bisogno di tutti i suoi giocatori per poter fare rendere la squadra al meglio. Perciò la speranza è che Dybala riesca a rimettersi in forma quanto prima.