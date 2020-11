Paul Pogba, in questo momento, sembra essere in grande difficoltà e le sue recenti prestazioni sono state al di sotto delle aspettative. Infatti, il centrocampista francese al Manchester United sta incontrando diverse difficoltá. Lo stesso Pogba, nei giorni scorsi, ha rivelato che questo è un periodo complicato della sua carriera. Il suo ex compagno di squadra alla Juventus, Claudio Marchisio gli ha voluto dare un consiglio per il suo futuro: "Per favore Pogba, vieni alla Juventus. Sarai di nuovo felice e lo sarei anch'io". Dunque, l'ex giocatore bianconero pensa che la risoluzione dei problemi di Paul Pogba possa essere il ritorno alla Juventus.

Al momento, però, il francese è un giocatore del Manchester United e non resta che attendere di capire se il mercato lo porterà ad intraprendere una nuova avventura.

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉...you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 16, 2020

Il momento difficile di Pogba

Paul Pogba, nei giorni scorsi, ha rivelato che questo è uno dei momenti più difficili della sua carriera. Il francese si è sfogato ai microfoni di RTL: "Non avevo mai vissuto un periodo così difficile nella mia carriera". Inoltre, Paul Pogba ha parlato anche della convocazione in nazionale: "La Francia è stata una boccata d'aria fresca, il gruppo è eccezionale, davvero magico".

Dunque, il francese ha ammesso che questo è un momento difficile e un suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus gli ha teso una mano. Infatti, Claudio Marchisio ha risposto ad un tweet del giocatore transalpino che ha scritto: "Testa alta e sguardo avanti". Il Principino sotto questo post di Pogba, gli ha consigliato di tornare a Torino per ritrovare la felicità.

Per ora, però, il nome di Pogba non è accostato alla Juventus e al momento non c'è nessuna trattativa. Dunque, quello di Marchisio sembra essere un semplice consiglio ad un ex compagno di squadra.

La Juventus, per ora, non pensa al mercato

Il nome di Paul Pogba, ciclicamente, viene accostato alla Juventus, anche se nelle varie sessioni di mercato non ci sarebbe stato nulla di concreto.

Inoltre, in questo momento, i bianconeri sono concentrati soprattutto sul campo anche se Fabio Paratici tiene sempre sotto osservazione eventuali opportunità. Una di queste opportunità, per ora, verrebbe dal campionato italiano. Infatti, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021. La Juventus potrebbe cercare di acquistarlo a parametro zero. Sulle tracce di Calhanoglu ci sarebbe anche l'Inter. Ma la Juventus sarebbe in vantaggio sull'Inter. Dunque, per ora, Fabio Paratici sarebbe più che altro interessato ad eventuali occasioni low cost viste anche le difficoltà economiche causate dalla pandemia, per questo motivo sembra difficile un possibile ritorno di Pogba a Torino.