Le ultime due stagioni per Paul Pogba sono stati caratterizzate da diversi momenti difficili nella società per la quale attualmente gioca. Il ritorno al Manchester United nel 2016 non è servito al francese per fare il definitivo salto di qualità. In quattro stagioni fin qui disputate ha raccolto 115 presenze e 25 gol, statistiche non eclatanti, se consideriamo la qualità del nazionale francese. Il dato che più sorprende è che il Manchester United, nonostante le ambizioni di vittoria, in queste quattro stagioni abbia conquistato appena due trofei, un'Europa League e una Coppa di Lega inglese (entrambe nella stagione 2016-2017).

In questo inizio stagione Pogba sembra sempre più fuori dal progetto sportivo dello United e pare destinato a lasciare gli inglesi la prossima estate.

Ad alimentare il possibile approdo di Pogba a Torino ci ha pensato anche l'ex centrocampista e suo compagno di squadra alla Juventus, Claudio Marchisio. Quest'ultimo lo ha invitato a tornare alla Juventus rispondendo a un tweet del nazionale francese.

Marchisio risponde a Pogba su Twitter: 'Per favore torna, sarai di nuovo felice'

"Per favore torna alla Juventus, sarai di nuovo felice. E lo sarò anche io". Questo è il messaggio di Claudio Marchisio postato sotto un'immagine condivisa da Paul Pogba sul suo account ufficiale di Twitter. Il francese, nonostante le difficoltà nel Manchester United, rimane un punto fermo della nazionale di Didier Deschamps.

Il giocatore però non ha nascosto le difficoltà che sta vivendo nella società inglese, per questo si fa sempre più probabile il suo addio la prossima estate. Attualmente è legato da un contratto fino a giugno 2022. Lo United proverà a cederlo anche per cercare di monetizzare da una sua cessione e per rientrare dell'investimento effettuato nel 2016.

Pogba venne ceduto dalla Juventus allo United quell'anno per circa 100 milioni di euro. Investimento che non ha reso come avrebbe dovuto allo United, complici anche i risultati non ottimali della squadra inglese nelle ultime stagioni.

Il futuro professionale di Paul Pogba

Paul Pogba pare destinato a lasciare il Manchester United la prossima estate.

La società inglese spera di incassare almeno 60 milioni di euro dalla sua cessione. Fra le possibili destinazioni del centrocampista francese ci sono Juventus e Real Madrid. Un eventuale ritorno a Torino sarebbe graditissimo alla società ma anche ai tifosi bianconeri, a cominciare da Claudio Marchisio. Rimane però un investimento oneroso, non solo per il costo del cartellino, ma anche per quello dell'ingaggio. Attualmente il francese guadagna intorno ai 16 milioni di euro a stagione, per trasferirsi di nuovo alla Juventus dovrebbe quindi accettare una riduzione dell'attuale ingaggio.