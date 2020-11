La Juventus starebbe già pensando a rinforzare la sua rosa in vista del mercato estivo del 2021. I bianconeri, vista la situazione di emergenza, stanno cercando acquisti mirati senza grandi esborsi economici. Per questo motivo Fabio Paratici è sempre molto attento ad eventuali occasioni di mercato a parametro zero: l'ultima in ordine di tempo porterebbe al nome di Hakan Calhanoglu. Il giocatore classe 94 potrebbe non trovare l'accordo per il rinnovo con il Milan ecco che a giugno potrebbe svincolarsi a parametro zero. Per questo motivo, la Juventus si starebbe muovendo per capire la fattibilità dell'operazione.

Sul trequartista turco, però, ci sarebbe anche l'Inter, ma i nerazzurri sarebbero in svantaggio rispetto ai bianconeri: almeno così riporta Tuttosport.

Sfida Juve - Inter per Calhanoglu

Il calciatore turco potrebbe essere l'uomo gusto da inserire nella rosa di Andrea Pirlo dato che potrebbe alternarsi con Aaron Ramsey. Inoltre, il turco è un classe 94 e questo sarebbe un fattore da tenere in genere considerazione visto il ringiovanimento della rosa che sta mettendo in atto Paratici. Il direttore bianconero, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza dell'Inter. I nerazzurri potrebbero infatti farsi avanti per Calhanoglu in caso di addio di Eriksen. Al momento, però, la Juventus sembra decisamente in vantaggio sulla concorrenza.

In ogni caso tutto dipenderà dal Milan che potrebbe non voler perdere un giocatore importante come il turco a parametro zero.

La Juventus pensa anche al campo

Mentre Fabio Paratici è al lavoro per le prossime sessioni di mercato, Andrea Pirlo pensa soprattutto al campo. Il tecnico bresciano ha alcuni grattacapi legati soprattutto agli infortuni, ultimo in ordine di tempo quello di Leonardo Bonucci.

Il numero 19 juventino ha un problema muscolare e dovrebbe rimanere fermo ai box fino a fine novembre, mentre per rivedere Giorgio Chiellini bisognerà probabilmente aspettare dicembre. Il numero 3 juventino vorrebbe provare a rientrare per la sfida dell'8 dicembre contro il Barcellona.

Andrea Pirlo, per la gara contro il Cagliari, dovrà dunque inventare una difesa completamente nuova.

Il tecnico della Juventus dovrebbe schierare una difesa composta da Danilo, Merih Demiral e Matthijs De Ligt. Il numero 4 juventino è di nuovo a disposizione dopo l'operazione alla spalla e sarebbe già pronto per tornare in campo. Pirlo ha anche l'opzione Alex Sandro. Il brasiliano ha smaltito il problema alla coscia e adesso è di nuovo a disposizione della Juventus. Alex Sandro potrebbe giocare sia in difesa nel ruolo ibrido di centrale che agire sulla corsia di sinistra a centrocampo.