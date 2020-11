La crisi economica ha evidentemente condizionato il Calciomercato estivo. Solo poche società hanno investito in maniera massiccia sul mercato, molte si sono soprattutto affidate ad acquisti in prestito con dilazioni di pagamento. Pochi club sono invece ricorsi al mercato dei parametri zero, nonostante ci fosse qualche pezzo pregiato libero di firmare con qualsiasi società. Uno di questi sarebbe pronto a ripartire con una nuova esperienza professionale, ovvero l'ex punta della Juventus Mario Mandzukic. Come riportano molti dei media sportivi spagnoli (in particolare As), il giocatore croato potrebbe a breve firmare per il Celta Vigo, squadra del campionato iberico.

Gli spagnoli sono partiti davvero male in questo inizio di stagione, raccogliendo appena 7 punti in 9 partite, con statistiche davvero non positivi: una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. Per questo la società spagnola sarebbe pronta ad affidarsi ad un giocatore in grado di portare qualità e soprattutto esperienza al settore avanzato.

Mario Mandzukic potrebbe trasferirsi al Celta Vigo

Secondo la stampa spagnola Mario Mandzukic potrebbe a breve diventare un rinforzo del Celta Vigo. La punta croata è svincolata e da settimane che sta valutando un'opportunità professionale stimolante. L'esperienza nel campionato spagnolo potrebbe essere l'ideale per lui. Mandzukic ha già giocato in Spagna, nello specifico all'Atletico Madrid, prima di trasferirsi alla Juventus.

Il giocatore croato era stato accostato in estate soprattutto alla Fiorentina. Si diceva infatti che Frank Ribery lo voleva in Toscana, dopo che i due erano stati compagni di squadra al Bayern Monaco. Alla fine però la Fiorentina ha deciso di non investire sul croato anche per le richieste d'ingaggio importanti della punta.

Il mercato dei parametri zero

Il mercato dei parametri zero potrebbe essere molto avvincente la prossima estate. Ci sono infatti tanti giocatori che sono in scadenza a giugno 2021 e che potrebbero decidere di fare una nuova esperienza professionale. Su tutti troviamo il difensore-centrocampista del Bayern Monaco David Alaba, il centrale del Real Madrid Sergio Ramos, il centrocampista offensivo del Psg Angel Di Maria e la punta del Lione Memphis Depay.

Tutti giocatori che potrebbero non firmare il rinnovo di contratto con le rispettive società ma che probabilmente non aspetteranno giugno 2021 per definire il loro futuro.