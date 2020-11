Il Calciomercato invernale potrebbe regalare interessanti trattative di mercato. La recente sessione estiva è stata evidentemente condizionata dalla vicinanza fra fine stagione 2019-2020 ed inizio di quella successiva. Per questo gran parte delle società non ha avuto modo di programmare in maniera accurata il mercato, posticipando alcuni affari a gennaio. Ad agosto all'Inter si era parlato di un possibile approdo di Olivier Giroud dal Chelsea, alla fine però la società inglese ha deciso di tenerlo come alternativa a Werner ed Abraham. In conseguenza di questo i nerazzurri hanno deciso di riportare Pinamonti a Milano come quarta punta.

Possibile però che la pista Giroud possa riaprirsi per l'Inter, considerando anche il poco minutaggio fin qui raccolto dal nazionale francese. Ad alimentare le indiscrezioni su un possibile addio di Giroud al Chelsea ci ha pensato anche il suo agente sportivo. In un'intervista a FootMercato, Michael Manuello ha dichiarato: "Giroud è pronto per andare a vivere altrove all'estero".

Giroud potrebbe arrivare all'Inter a gennaio

L'agente sportivo di Olivier Giroud ha parlato del futuro professionale del suo assistito. Non ha escluso una permanenza al Chelsea, a tal riguardo ha dichiarato che da qui fino a metà dicembre la squadra inglese avrà undici partite da disputare. Probabilmente quindi una valutazione sul suo futuro sarà presa dopo questo calendario ricco di incontri.

Manuello ha poi aggiunto che la punta francese potrebbe considerare una nuova esperienza professionale in Premier League, allo stesso tempo ha sottolineato che sarebbe stuzzicato anche da un campionato in un'altra nazione europea. Ha infatti aggiunto: "L'ideale per lui sarebbe scoprire una nuova cultura".

L'agente sportivo di Giroud ha infine dichiarato che in questo momento la possibilità di ritornare in Francia rimane più una seconda scelta in quanto "in termini di emozioni, ci sono altre cose da provare".

Il possibile mercato dell'Inter

Le parole dell'agente sportivo di Olivier Giroud lasciano intendere quindi la possibilità di un addio al Chelsea del francese già a gennaio.

D'altronde Antonio Conte ne è un grande estimatore, avendolo già allenato nella sua esperienza da tecnico del Chelsea, e gradirebbe un suo eventuale arrivo. Rappresenterebbe infatti un'alternativa a Lukaku, ma allo stesso tempo per caratteristiche tecniche potrebbe integrarsi con il belga. L'eventuale arrivo di Giroud darebbe la possibilità a Andrea Pinamonti di fare una nuova esperienza professionale, possibilmente in Serie A. Potrebbe infatti trasferirsi in prestito nel massimo campionato italiano, anche in previsione convocazione agli Europei 2021 con la nazionale under 21.