Uno dei protagonisti di questo inizio di stagione alla Juventus è sicuramente Alvaro Morata. La punta spagnola si sta rivelando un acquisto prezioso, non solo in fase realizzativa, ma anche nel gioco della squadra bianconera. Sono stati già tre i gol segnati in campionato, ben quattro invece sono quelli realizzati in Champions League in tre partite. Proprio nel post match fra Ferencvaros-Juventus, nel quale ha segnato una doppietta, lo spagnolo si è soffermato sulle sue prestazioni e sul suo facile adattamento alla Juve. Morata ha dichiarato: "Normale che mi senta più maturato, sono molto più completo rispetto alla mia prima esperienza alla Juventus, soprattutto non ho più 20 anni".

La punta spagnola ha sottolineato come in questi anni abbia avuto modo di crescere molto, grazie alle esperienze di vita positive ma anche negative. Ha poi detto di voler aiutare la squadra, sottolineando come la vittoria in Champions League fuori casa contro il Ferencvaros sia molto importante.

Alvaro Morata e il suo adattamento alla Juventus

Il centravanti Alvaro Morata ha voluto elogiare tutto l'ambiente bianconero, sottolineando come si sia sentito amato e desiderato. Per questo sta riuscendo a esprimersi ai massimi livelli, contribuendo in maniera decisiva alle vittorie della Juventus.

A fare gli elogi a Morata è stato anche l'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero, ospite nella trasmissione televisiva di Sky Sport.

Lo spagnolo ci ha tenuto a ringraziare l'ex bandiera della Juventus per le sue parole, ha aggiunto poi che i suoi margini di miglioramento sono ancora importanti e che l'obiettivo è quello di portare più lontano possibile la Juventus.

Alvaro Morata su Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo

Non è mancata poi una domanda sui suoi compagni nel settore avanzato, ovvero Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

La punta spagnola ha dichiarato "è diverso giocare con Paulo o con Cristiano, hanno caratteristiche diverse, devo cercare di sfruttare le loro capacità per trovare il gol". Morata ha poi dichiarato come CR7 rimanga il giocatore più importante della squadra e che il portoghese è sempre lo stesso campione che aveva conosciuto al Real Madrid, inoltre è sempre disponibile sempre pronto ad aiutare tutti i compagni di squadra.

Morata probabile titolare contro la Lazio

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo contro la Lazio in campionato, domenica 8 novembre, dovrebbe affidarsi di nuovo ad Alvaro Morata, lo spagnolo dovrebbe giocare con Cristiano Ronaldo.

Dovrebbe quindi partire dalla panchina Paulo Dybala, pronto a subentrare nel secondo tempo.

Dopo questa giornata di campionato è poi prevista la pausa per le nazionali. La Serie A tornerà il 21 novembre.