La fase a gironi della Champions League è al giro di boa. In programma dopo la sosta per le nazionali ci sarà la 4ª giornata della massima competizione europea. La Juventus affronterà di nuovo il Ferencváros, contro cui ha vinto 1-4 a Budapest nell’ultimo turno disputato. A segno nella trasferta ungherese Alvaro Morata, autore di una doppietta, poi Paulo Dybala e autorete di Lasha Dvali. I padroni di casa erano riusciti a fare goal con Franck Boli soltanto al 90’. Grazie al successo, la Juventus è salita a quota 6 punti in classifica nel Gruppo G. Al comando c’è sempre il Barcellona a punteggio pieno (9 punti).

Infine, Dinamo Kiev e Ferencváros chiudono con 1 punto, frutto del pareggio tra loro.

La situazione per i ragazzi di Andrea Pirlo è positiva e la qualificazione agli ottavi di finale non sembra essere in discussione. Discorso diverso per il primato del raggruppamento, per il quale bisognerà sperare in un passo falso dei catalani oppure in una vittoria al Camp Nou con risultato largo. Nel frattempo, la Juventus si prepara ad ospitare il Ferencváros. Appuntamento fissato per martedì 24 novembre alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. La partita di Champions League dei bianconeri sarà trasmessa in diretta tv su Sky, ma anche in chiaro su Canale 5.

Ungheresi a caccia del successo in trasferta come nel 1965

Il Ferencváros ha già espugnato Torino nell’unica occasione in cui vi ha giocato in passato. Nel 1965 vinse 0-1 nella finale di Coppa delle Fiere. Non sarà semplice per i ragazzi di Serhiy Rebrov ripetere quell’impresa contro CR7 e compagni, ma sicuramente ci proveranno.

Il bilancio della squadra ungherese in Italia è in perfetta parità, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Oltre al match disputato e vinto contro i bianconeri, c’è da registrare il successo contro la Roma per 1-2. Anche in quel caso fu nel 1965 in Coppa delle Fiere.

I due pareggi sono stati ottenuti contro Foggia e Bologna.

In entrambe le occasioni finì 2-2. La trasferta al Pino Zaccheria fu nel 1978 nell’ambito dell’Intertoto-Cup, mentre il match al Renato Dall’Ara risale al 1968 nell’ambito della Coppa delle Fiere. Ad aver battuto il Ferencváros ci hanno pensato Inter e Sampdoria. Nel primo caso un rotondo 4-0 rifilato dai nerazzurri a San Siro a Milano in Coppa dei Campioni, mentre nel secondo caso bastò una vittoria per 1-0 ai blucerchiati per vincere il match di Coppa delle Fiere al Luigi Ferraris di Genova.

Bianconeri in cerca di riscatto tra le mura amiche

La Juventus ha affrontato 4 volte in casa squadre ungheresi nelle coppe europee. Si registra una sola sconfitta, proprio quella contro il Ferencváros. I bianconeri cercheranno di riscattarsi a distanza di anni tra le mura amiche.

Nelle altre occasioni ha ottenuto 2 vittorie, contro Pécsi MFC ed ETO FC Győr. In entrambi i casi vinse per 2-0. La doppietta di Pietro Anastasi regalò il successo allo Stadio Olimpico di Torino nel 1970 in Coppa delle Fiere. Un autorete di Lajos Pozsgai e il calcio di rigore trasformato da Antonio Cabrini diede la vittoria alla Juventus nel 1979 in Coppa delle Coppe. Finì con un pareggio a reti inviolate (0-0) la partita di Coppa dei Campioni nel 1973 contro l’Újpesti Dózsa SC.