L'ottava giornata di campionato è stata caratterizzata da diversi interventi da parte della Var per episodi che hanno fatto discutere i tifosi sui social. Già dall'anticipo di sabato 21 novembre alle ore 18:00 fra Spezia ed Atalanta Rapuano ha annullato il gol di Gosens all'Atalanta per il fuorigioco della punta Zapata. Calvarese invece in Udinese-Genoa ne ha annullato uno a Scamacca per un fuorigioco millimetrico della punta ligure. Il match è poi terminato 1 a 0 per i friulani. Tanto lavoro per La Penna in Inter-Torino, l'arbitro si è dovuto affidare per due volte alla Var per sanzionare due rigori, uno a favore del Torino e un altro per l'Inter.

Nel primo al giudice di gara era sfuggito il fallo di Young su Singo, nel secondo invece quello di Nkoulou su Hakimi. Episodi che si sommano a quelli già avvenuti nelle giornate precedenti. Attualmente però la classifica senza VAR non si discosta in maniera evidente rispetto a quelle reale. L'unica differenza marcata riguarda la posizione della Juventus. Nella graduatoria senza Var dopo otto giornate i bianconeri sarebbero primi a 20 punti insieme al Milan, in quella reale invece la squadra di Pirlo ha quattro punti in meno, è infatti quarta a 16 punti.

La classifica senza VAR stilata da calciomercato.it

Il sito calciomercato.it ha stilato la classifica senza VAR dopo otto giornate di campionato.

Al primo posto a pari merito ci sono Milan e Juventus a 20 punti, seguiti da Sassuolo a 18 e dalla Roma a 17 punti. Atalanta ed Inter sarebbero a 16 punti mentre il Napoli a 14 ed il Bologna a 11. Seguono poi un gruppo di squadre a 10 punti, ovvero Hellas Verona, Lazio, Sampdoria e Cagliari. Fiorentina e Spezia ad 8, Benevento a 7 mentre Torino, Parma e Genoa sarebbero a 6.

Chiudono la classifica senza VAR Udinese a 5 punti e Crotone ad 1 punto.

La classifica reale della Serie A

I risultati dell'ottava giornata di campionato ci dicono che gran parte delle squadre che lottano per lo scudetto hanno ottenuto una vittoria importante. Nello scontro diretto Napoli-Milan ha avuto la meglio la squadra di Pioli mentre Sassuolo, Roma, Juventus e Lazio hanno vinto rispettivamente contro Hellas Verona, Parma, Cagliari e Crotone.

Attualmente la classifica reale è così definita:

Milan 20 punti, Sassuolo 18 - Roma 17 - Juventus 16 - Inter 15 - Napoli - Atalanta e Lazio 14 - Hellas Verona 12 - Cagliari e Sampdoria 10 - Spezia, Benevento e Bologna 9 - Fiorentina 8 - Udinese 7 - Parma 6 - Torino e Genoa 5 - Crotone 2.

La nona giornata di campionato

Nella nona giornata di campionato le partite più attese sono sicuramente Sassuolo-Inter e Napoli-Roma. La Juventus giocherà a Benevento mentre il Milan se la vedrà contro la Fiorentina. La Lazio invece affronta l'Udinese. Interessante anche Atalanta-Hellas Verona e la sfida salvezza fra il Genoa e il Parma.