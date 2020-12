Domenica 3 gennaio alle ore 15 ci sarà Atalanta-Sassuolo, partita valida per il 15° turno di Serie A. La Dea, nella precedente giornata, ha ottenuto un punto nell'incontro in trasferta col Bologna di Mihajlović, col risultato di 2-2: alla doppietta di Muriel per i nerazzurri, hanno risposto Tomyiasu e Paz per i rossoblu. I neroverdi, invece, hanno fatto bottino pieno nel rocambolesco match in trasferta con la Sampdoria di Ranieri, col risultato di 3-2: ai gol di Traore, Berardi e Caputo per gli emiliani hanno risposto inutilmente Quagliarella e Keita per i blucerchiati.

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi sei incontri di campionato dicono che i nerazzurri hanno ottenuto la vittoria in tutte e sei le occasioni, inoltre i tre punti per la Dea sono sempre giunti con almeno tre gol segnati complessivi.

Atalanta, probabile 3-4-1-2 per Gasperini

Mister Gasperini e la sua Atalanta si trovano in 7^ posizione di classifica con 22 punti, a quattro lunghezze dalla zona Champions League, ma con la partita con l'Udinese da recuperare il 20 gennaio 2021 alle ore 15. Per dimenticare la rimonta subita dal Bologna, il tecnico ex Genoa potrebbe scegliere il 3-4-1-2, con Gollini in porta e una difesa linea a tre con Palomino, Romero e Djimsiti. In mezzo al campo, con ogni probabilità, dovrebbero giocare Gosens e Hateboer sulle fasce, con Freuler e De Roon a far da scudo centrale. Sulla trequarti, infine, dovrebbe esserci Pessina a supporto del tandem offensivo Ilicic-Zapata. Ancora out Pasalic, Caldara e Ruggeri, mentre resta in forse la presenza di Toloi.

Sassuolo, Locatelli e Magnanelli in mediana

Roberto De Zerbi e il suo Sassuolo stanno disputando una stagione ad alti livelli, difatti gli emiliani hanno concluso il 2020 in quarta posizione con 26 punti ottenuti. Per rimanere aggrappati alla vetta, il tecnico potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Consigli come estremo difensore. La linea difensiva sarà affidata, almeno inizialmente, a Kyriakopulos e Toljan che svolgeranno il ruolo di terzini con la coppia Chiriches-Ferrari che si piazzerà al centro.

Sulla mediana dovrebbero essere titolari Locatelli e Magnanelli, mentre sulla trequarti campo ci saranno Berardi, Traore e Boga. Ciccio Caputo, infine, sarà probabilmente il riferimento offensivo degli emiliani. Resta in forse la presenza di Romagna, Ricci, Schiappacasse, Haraslin e Djuricic.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Palomino, Romero, Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens, Pessina, Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Kyriakopulos, Chiriches, Ferrari, Toljan, Locatelli, Magnanelli, Traore, Boga, Berardi, Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.