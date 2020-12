Squadre pronte a riprendere la preparazione in vista del ritorno in campo fissato per la Serie A nella giornata del 3 gennaio 2021. Un campionato che in quattordici giornate ha fornito prime importanti indicazioni sul gioco di forze nella parte alta e bassa della graduatoria. L'inizio del nuovo anno sarà anche tempo di mercato di riparazione con le società pronte a pianificare le prime operazioni per completare le rose delle squadre e affrontare il resto della stagione sportiva. Negli ultimi giorni alcune indiscrezioni hanno iniziato ad interessare il Crotone, squadra penultima in classifica, che potrebbe effettuare alcuni innesti nel reparto avanzato.

Crotone, suggestione Djuric

Tra i profili che potrebbero interessare il Crotone nella prossima finestra di contrattazioni potrebbe esserci anche il profilo di Milan Djuric, attaccante bosniaco di proprietà della Salernitana. Il calciatore, autore nell'avvio di campionato di Serie B di 4 reti in 13 presenze, sarebbe stato accostato alla squadra rossoblu in un operazione che potrebbe portare in futuro Nwankwo Simy a vestire la maglia della Salernitana o più realisticamente quella della Lazio. Ormai da diverse stagioni sembra persistere la voce di un interessamento sul calciatore nigeriano da parte del presidente Claudio Lotito, indiscrezione che sembra essere emersa anche in queste giornate.

Crotone, il ritorno del gigante

In caso di sviluppi sull'operazione per Djuric si tratterebbe di un ritorno in terra di Calabria.

Il calciatore, infatti, ha già militato con la maglia dei rossoblu per due stagioni nel torneo cadetto 2010-2011 e 2011-2012 andando a collezionare 48 presenze con 9 reti, una delle quali realizzata in rovesciata contro l'Empoli all'Ezio Scida, marcatura che gli ha fatto vincere il premio di "Migliore gol" del torneo. Il calciatore nel recente passato ha però manifestato la sua volontà di prolungare il suo contratto con il club campano, anche se il richiamo della Serie A potrebbe portare il calciatore ad effettuare scelte differenti per non perdere il treno che porta al grande calcio.

Le altre possibili operazioni

Non solo Djuric, il Crotone potrebbe portare a segno altre due operazioni per rinforzare la rosa. Nella lista dei possibili acquisti sarebbero infatti finiti i nominativi del difensore Boško Šutalo, di proprietà dell'Atalanta e già accostato agli squali in estate, e del difensore della Juventus Gianluca Frabotta, elemento sul quale ha già puntato in questa stagione il tecnico bianconero Andrea Pirlo.

Due nominativi che potrebbero fare al caso del tecnico Giovanni Stroppa, due nomi che potrebbero essere seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Ursino.