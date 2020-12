Domenica 3 gennaio alle ore 20:45 si affronteranno Juventus e Udinese, incontro valido per il 15° turno di Serie A. I piemontesi, nella giornata precedente, hanno subito una cocente sconfitta casalinga ad opera della Fiorentina di Prandelli, col risultato di 3-0 grazie alle reti di Vlahovic, Caceres ed autogoal di Alex Sandro. I friulani, invece, sono stati sconfitti nella partita tra le mura amiche contro il Benevento di Filippo Inzaghi, col risultato di 2-0 grazie alle reti di Letizia e Caprari.

La partita sarà visibile sulla piattaforma streaming Dazn e sul canale 209 di Sky.

Juventus, tornare a vincere per non perdere il treno della vetta

Mister Pirlo e la sua Juventus, dopo la debacle con la Viola, militano in 6^ posizione di classifica con 24 punti all'attivo a dieci lunghezze dalla capolista Milan, ma con una partita da recuperare (Juventus-Napoli del 3 ottobre, ndr). Per tornare a vincere e non perdere il treno della vetta, il tecnico lombardo potrebbe optare per il 4-3-1-2, con Szczesny a difesa dei pali. Quartetto difensivo che presumibilmente vedrà la coppia Bonucci-Chiellini al centro, con Alex Sandro e Danilo che agiranno come terzini. Rabiot, Bentancur e McKennie avranno ottime chance di essere i titolari a centro campo, mentre sulla trequarti sarà probabili l'impiego dal 1' di Kulusevski. Tandem offensivo che vedrà come interpreti, ancora una volta, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Squalificato Cuadrado, mentre saranno da valutare le condizioni di de Ligt, Arthur e Demiral.

Udinese, probabile 3-5-2 per i friulani

Luca Gotti e la sua Udinese navigano in 12^ posizione di classifica con 15 punti ottenuti, vantando un rassicurante +5 dalla zona retrocessione con la partita con l'Atalanta da recuperare il 20 gennaio 2021 alle ore 15.

Per tentare di insediare la Vecchia Signora, il tecnico veneto potrebbe scegliere il 3-5-2, con Musso in porta. Terzetto arretrato che, con tutta probabilità, sarà composto da Maio, Bonifazi e Samir. In mezzo al campo, invece, gli interpreti potrebbero essere Larsen e Zeegelaar che agiranno come ali, mentre De Paul, Wallace e Pereyra si piazzeranno al centro.

In attacco spazio alla coppia formata da Lasagna e Pussetto. Squalificato Becao, mentre non saranno del match causa infortunio Molina, Jajalo, Okaka e Nuytinck.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Danilo, Rabiot, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Udinese (3-5-2): Musso, Maio, Bonifazi, Samir, Zeegelaar, De Paul, Wallace, Pereyra, Larsen, Pussetto, Lasagna. Allenatore: Luca Gotti.