Domenica 3 gennaio alle ore 12:30 si giocherà Inter-Crotone, match valido per il 15° turno di Serie A. I nerazzurri, durante la scorsa giornata, hanno avuto la meglio allo stadio Marc'Antonio Bentegodi contro l'Hellas Verona, col risultato di 2-1 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Skriniar, a cui nulla ha potuto la rete di Ilic. I rossobù, invece, hanno fatto bottino pieno nell'incontro casalingo contro il Parma di Liverani, col risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Messias per i calabresi e la rete di Kucka per i gialloblu.

Le statistiche tra le due compagini negli unici quattro confronti avvenuti in Serie A, vedono l'Inter in leggero vantaggio, avendo ottenuto la vittoria in due occasioni contro una dei calabresi, mentre un match è terminato con un pareggio.

Inter, alla ricerca dell'ottava vittoria consecutiva

Antonio Conte e la sua Inter si trovano in seconda posizione di classifica con 33 punti ottenuti, a una sola lunghezza dalla capolista solitaria Milan. Il ruolino della squadra di Conte vanta sette vittorie consecutive in campionato e, per centrare l'ottava, il tecnico salentino potrebbe optare per il 3-5-2, col capitano Handanovic come estremo difensore. Il terzetto arretrato sarà presumibilmente formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. La cerniera di centrocampo, invece, avrà come probabili interpreti iniziali Young e Hakimi sulle fasce, con Vidal, Brozovic e Barella che faranno da scudo centrale. In attacco sembrano esserci pochi dubbi sui titolari, che dovrebbero essere Lukaku e Lautaro.

Ancora out Pinamonti, Sanchez e Vecino.

Crotone, da valutare le condizioni di Benali e Rispoli

Mister Stroppa e il suo Crotone non hanno ancora mai vinto un match in trasferta in questa stagione (due vittorie e cinque sconfitte) e l'avversario che si troveranno di fronte, almeno sulla carta, non sarà tra i più agevoli per invertire il trend. Per tentare di insediare la squadra di Conte, il tecnico lombardo potrebbe scegliere per uno speculare 3-5-2, con Cordaz in porta.

La linea difensiva, con ogni probabilità, sarà affidata a Golemic, Marrone e Luperto. In mezzo al campo, invece, i titolari dovrebbero essere Pereira e Reca che agiranno come ali, mentre Zanellato, Molina e Vulic faranno da filtro al centro del reparto. Il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Rivière e Messias. Da valutare le condizioni di Benali e Rispoli, mentre Cigarini sarà ancora out.

Le probabili formazioni di Inter-Crotone:

Inter (3-5-2): Handanovic (cap.), Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Vidal, Barella, Young, L. Martinez, Lukaku, Allenatore: Antonio Conte.

Crotone (3-5-2): Cordaz (cap.), Golemic, Luperto, Marrone, Pereira, Zanellato, Vulic, Molina, Reca, Messias, Rivière. Allenatore: Giovanni Stroppa.