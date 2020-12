Solo due gare separano la Serie A dalla fine del 2020. Intanto il Crotone è alle prese con una lenta risalita in classifica. La formazione calabrese, che continua a stazionare all'ultimo posto della graduatoria, è reduce da una vittoria (4-1) contro lo Spezia e poi da un pareggio (0-0) in trasferta in casa dell'Udinese. A pochi giorni dalla sfida contro la Sampdoria, match in programma sabato 19 dicembre al "Ferraris", a tenere banco in casa rossoblù sembrano essere anche le indiscrezioni di mercato. Tra i protagonisti, in uscita, ci sarebbero gli attaccanti Augustus Kargbo, attualmente in prestito alla Reggiana, ed Emmanuel Riviere.

Crotone, su Kargbo ci sarebbe l'interessamento del Bari

Autore di un grande finale di stagione in Serie C con la maglia della Reggiana, l'attaccante Augustus Kargbo si è reso protagonista con le sue reti della promozione ai play-off della squadra di Reggio Emilia. Un suo gol contro il Bari in finale ha mandato il gruppo granata in cadetteria. Successivamente il giovane attaccante aveva fatto ritorno a Crotone per la preparazione estiva, poi era stato girato nuovamente in prestito alla squadra del tecnico Massimiliano Alvini. Secondo le ultime indiscrezioni intanto al classe '99 si sarebbe interessato proprio il Bari, anche se difficilmente il ragazzo si sposterà in questa sessione dalla città di Reggio Emilia, nella quale si è reso protagonista di una stagione da incorniciare.

Sirene dalla B per Rivière

Uno dei calciatori che lascia qualche dubbio nell'attacco rossoblu è la punta francese Emmanuel Riviere. Indiscutibili le doti tecniche del calciatore, protagonista lo scorso anno in Serie B con la maglia del Cosenza. Lo stato di condizione fisica, spesso precaria, lo ha reso però spesso indisponibile durante il corso di questa prima parte di stagione Serie A.

Per lui una sola rete, quella siglata al debutto nella prima giornata in casa del Genoa, poi solamente spezzoni di gara e una presenza da titolare nell'ultima giornata alla "Dacia Arena" di Udine. Sul calciatore, secondo le voci di mercato, ci sarebbe l'interesse di due formazioni di cadetteria come Salernitana e Lecce.

Crotone, si cercano rinforzi

Intanto, recentemente, il direttore sportivo Beppe Ursino ha confermato la volontà della società calabrese di operare sul mercato nel mese di gennaio.

Non di certo operazioni eclatanti, ma acquisti utili a completare la rosa, che - soprattutto in attacco - sembra avere sofferto la mancanza di valide alternative ai sempre presenti Nwankwo Simy e Junior Messias. Nelle ultime giornate, è stato accostato alla squadra di Stroppa il profilo di Simone Edera, giovane attaccante in uscita dal Torino, il quale non disdegnerebbe il trasferimento in Calabria.