L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Tanti gli argomenti in sospeso in casa nerazzurra, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quelle operazioni in uscita. Uno dei reparti che con ogni probabilità subirà delle modifiche è quello avanzato, visto che Alexis Sanchez è spesso alle prese con problemi fisici, mentre Andrea Pinamonti non ha convinto Antonio Conte. Il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri sarebbe sempre quello di Arkadiusz Milik, ormai ai margini della rosa del Napoli e in scadenza di contratto a giugno.

L'Inter insiste per Milik

L'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare il reparto avanzato nella prossima sessione di calciomercato, sarebbe Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco è in scadenza di contratto a giugno con il Napoli e le trattative per il rinnovo si sono arenate definitivamente. Per questo motivo gli azzurri cercheranno di cederlo per non perderlo a parametro zero, dopo l'investimento da quasi 40 milioni di euro fatto nell'estate del 2016 per acquistarlo dall'Ajax, come sostituto di Gonzalo Higuain. Non sarà semplice, ma i rapporti tra le due società potrebbero aiutare non poco il buon esito della trattativa, come dimostrato dal trasferimento di Matteo Politano all'ombra del Vesuvio di gennaio scorso in un'operazione complessiva da 25 milioni di euro.

Milik, tra l'altro, scalpita per trovare una soluzione per il suo futuro. Continuare a non giocare, infatti, lo porterebbe ad essere escluso dalla Nazionale polacca, perdendo conseguentemente gli Europei, in programma la prossima estate. Il classe 1994, inoltre, starebbe bene nella rosa dell'Inter avendo le caratteristiche necessarie per giocare sia al fianco di Romelu Lukaku che al fianco di Lautaro Martinez.

La possibile trattativa con il Napoli

Il Napoli non vorrebbe perdere Arkadiusz Milik a parametro zero ma è consapevole che difficilmente potrà incassare i 30 milioni di euro richiesti questa estate, quando era nel mirino della Roma e del Tottenham. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le due società potrebbero confezionare uno scambio in modo da registrare anche due plusvalenze che sistemino i rispettivi bilanci in un'annata dove ci sono state molte perdite, legate all'emergenza economica che ha colpito anche il mondo del calcio negli ultimi mesi.

Il nome che l'Inter potrebbe mettere sul piatto è quello di Matìas Vecino che, come Milik, è ai margini e ancora non ha collezionato una presenza quest'anno, anche se per motivi diversi visto che il centrocampista uruguaiano si è operato al ginocchio.