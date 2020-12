Ultimi giorni di 2020 caratterizzati dalle indiscrezioni di mercato per il Crotone. La società rossoblù che ha concluso l'anno solare con la vittoria interna dell'Ezio Scida contro il Parma (2-1), starebbe iniziando a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi da regalare, soprattutto nel reparto avanzato, al tecnico Giovanni Stroppa. Nelle ultime ore ad emergere sarebbero stati due profili. Si tratta dell'attaccante Andrej Galabinov dello Spezia e Andrea Pinamonti di proprietà dell'Inter.

Crotone, diverse idee per l'attacco

Nella finestra di mercato invernale per il Crotone tutto potrebbe ruotare attorno all'individuazione di uno o più profili da inserire in squadra.

Con Nwankwo Simy e Junior Messias sempre presenti in campo, a essere riscontrata è stata in avvio di stagione la carenza di valide alternative nel reparto. Spesso indisponibili Denis Dragus ed Emmanul Riviere, quasi mai impiegato Luca Siligardi. Alcuni profili che potrebbero fare al caso del sodalizio rossoblù potrebbero essere quelli di Andrej Galaninov, calciatore in forza allo Spezia, che in questa stagione è riuscito a collezionare 3 presenze con 3 reti, prima di essere chiuso in rosa dal ritorno di M'bala Nzola e dovere restere fermo a causa di un infortunio. Sempre in avanti sembra riemergere il profilo giovane di Andrea Pinamenti, calciatore già in estate accostato al Crotone.

Rinnovo di contratto per Molina

Il Crotone ha iniziato già a lavorare in prospettiva.

Ufficializzato nella giornata di sabato 26 dicembre il nuovo legame tra la società calabrese e il centrocampista Salvatore Molina. Per il calciatore, da tre stagioni in maglia rossoblù, è giunta una nuova firma su un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 alla presenza del presidente Gianni Vrenna. Per Salvatore Molina sono state 80 le presenza racimolate tra Serie A e cadetteria, con la conquista di due salvezze e di una promozione in Serie A, quella giunta al termine del precedente campionato di Serie B.

Rientrato nelle ultime settimane dopo essere stato positivo al Covid-19, il calciatore è stato uno dei titolari anche nell'ultima gara contro il Parma, turno della quattordicesima giornata di Serie A.

Crotone, tre possibili cessioni

Prima di operare in entrata gli squali potrebbero concentrarsi sullo sfoltimento della rosa. Con le valigie in mano dovrebbero esserci essenzialmente tre calciatori: si tratta di Antonio Mazzotta, Tomislav Gomelt e Mattia Mustacchio.

Presenti in squadra anche nella stagione della promozione in Serie A, i tre sono stati esclusi in estate per scelta tecnica e messi fuori rosa. In questa finestra invernale, con ogni probabilità, potrebbero concludere la loro esperienza in Calabria andando a giocare in una nuova squadra.