Il Milan sta vivendo una stagione molto positiva e ha chiuso il 2020 al primo posto in solitaria nella classifica di Serie A, con un rendimento sicuramente al di sopra delle attese.

Fra i protagonisti principali di questa prima parte di stagione c'è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha però il contratto in scadenza nel giugno 2021 e il Milan starebbe pensando di avviare le trattative per arrivare al rinnovo. Per quanto riguarda il portiere Gianlugi Donnarumma, invece, la situazione appare leggermente più spinosa, visto l'alto valore del giocatore, ma in casa Milan filtra un cauto ottimismo.

Calciomercato Milan, gli ostacoli per il rinnovo di Ibrahimovic

L'ambiente rossonero è in attesa del ritorno dello svedese dopo un doppio infortunio muscolare che pare lo possa tener fuori sino a metà gennaio, ma intanto la squadra sta continuando a beneficiare della mentalità che anche Ibrahimovic ha contribuito a innescare, oltre che della sua sua leadership fuori dal campo.

A 39 anni è ovvio che Ibrahimovic sia alle prese con più problemi fisici di quelli a cui era abituato in passato, anche per il calendario troppo fitto. Tutto ciò starebbe facendo riflettere società e giocatore sulla possibilità di rinnovare il contratto per un'altra stagione. La dirigenza rossonera, Ibrahimovic e Raiola si dovrebbero incontrare in primavera per parlare di un possibile nuovo accordo e della sua forma fisica.

Milan, ottimismo per il rinnovo di Donnarumma

Intanto in casa rossonera continua a tenere banco la questione legata al portiere Gigio Donnarumma, il cui contratto va in scadenza a giugno 2021.

La Juventus - da sempre molto attenta al portiere della Nazionale italiana - non avrebbe ancora lanciato nessuna offerta, nonostante gli ottimi rapporti con Mino Raiola.

Difficile, se non impossibile, immaginare nel frattempo il possibile passaggio Donnarumma all'Inter, club a cui l'estremo difensore è stato accostato nei giorni scorsi. Anche PSG e Real Madrid sono interessate, ma pure in questo caso non ci sarebbero vere trattative.

In chiave rinnovo, le discussioni su una possibile clausola rescissoria sono ancora in sospeso, in quanto Raiola ne vorrebbe inserire una soprattutto se il nuovo contratto sarà lungo quattro o cinque stagioni.

La dirigenza rossonera è costantemente attiva per far sì che la situazione possa finalmente essere risolta e la voglia di restare del giocatore possa essere soddisfatta. Ci sarebbero conversazioni quasi quotidiane tra Frederic Massara, Paolo Maldini e gli agenti del giocatore per capire se e come si può migliorare l'offerta a Donnarumma. Il punto d'incontro potrebbe esserci a circa 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Complessivamente, insomma, nella dirigenza rossonera c'è un cauto ottimismo sulla possibilità di allungare la permanenza a Milanello del portiere classe '99.