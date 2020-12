In casa Juventus il rinnovo del contratto del fantasista Paulo Dybala continua a tenere banco. Secondo le ultime indiscrezioni il discorso riguardante il prolungamento del contratto tra l’argentino e il club bianconero potrebbe essere rinviato al mese di febbraio. A gennaio, infatti, ci sono troppi impegni sul campo per poter riuscire a intavolare la trattativa e, inoltre, il club del presidente Andrea Agnelli attende dei segnali importanti da parte del numero 10. L’offerta della Juve dovrebbe essere di un contratto di cinque anni da 10 milioni di euro più bonus a stagione.

Un gennaio impegnativo per i bianconeri

Finora Andrea Agnelli pare aver utilizzato il classico "bastone e carota" con l’argentino. Se da una parte, infatti, ha profetizzato un futuro da capitano della Juventus per Dybala, dall’altro lo ha spronato a fare di più in campo per diventare uno dei cinque migliori calciatori del mondo. La "palla" è ora in mano all’argentino, anche se della trattativa per il rinnovo se ne dovrebbe parlare non prima di febbraio.

Nel primo mese del 2021, infatti, i bianconeri saranno parecchio impegnati tra la possibilità di aggiudicarsi la Supercoppa Italiana e la risalita nella classifica di Serie A, attualmente guidata dalle due milanesi. Solo successivamente potrebbe tornare a tenere banco il discorso del rinnovo del contratto di Paulo Dybala.

Il momento difficile di Dybala

Da quando è approdato alla Juventus, in questi mesi di fine 2020 Paulo Dybala sta vivendo uno dei suoi periodi più complicati. L'avvio di stagione importante di Alvaro Morata in coppia con Cristiano Ronaldo non ha di certo aiutato l’argentino che, invece, ha dovuto smaltire l’infortunio subito nella parte finale della passata stagione, che lo aveva costretto, tra l’altro, a lasciare il campo dopo pochi minuti in occasione della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, terminata con l’eliminazione dei piemontesi.

I numeri finora parlano chiaro: la Juventus segna un gol ogni 35' senza Dybala e uno ogni 64' con l'argentino in campo.

L'argentino di recente ha dichiarato di amare la Juve e che il rinnovo non sarà il problema, ma nei fatti la trattativa al momento non sta facendo passi avanti: “Il mio agente è stato a Torino tanto tempo e non è stato chiamato: mi dispiace quando si parla di soldi e di cifre inventate”.

A tali parole il presidente bianconero Agnelli aveva risposto: “A me risulta che abbia già ricevuto un’offerta di rinnovo che lo pone tra i 20 calciatori più pagati d’Europa. Lui lo sa, stiamo aspettando una risposta”.