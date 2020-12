Il Milan sta vivendo una stagione fantastica occupando il primo posto in campionato prima della pausa natalizia. Un risultato sicuramente al di sopra delle attese che va difeso anche operando sul Calciomercato. La sessione di gennaio è alle porte ed il Milan vorrebbe acquistare un difensore ed un attaccante. Per la difesa i nomi principali sono Izzo, difensore del Torino e Simakan, difensore dello Strasburgo, mentre per l'attacco l'ipotesi delle ultime ore porta a Llorente del Napoli.

Calciomercato Milan, assalto a Simakan

Ci sarebbe un nome in cima alla lista dei desideri rossoneri ed è Simakan, giocatore già seguito lo scorso ottobre.

Il 20enne è un profilo che piace molto al Milan, il quale si sta facendo notare in Ligue 1 per la sua forte personalità e qualità tecniche. Qualche mese lo Strasburgo ha valutato il giocatore non meno di 20 milioni di euro, ma oggi il Milan potrebbe riuscire ad ottenere il sì del club francese con un'offerta di 17 milioni di euro complessivi. Le trattative inizieranno a breve, visto che Paolo Maldini vuole dare nei primi giorni di gennaio un utile rinforzo all'allenatore Stefano Pioli. Sarebbe già stato trovato anche un accordo sul contratto con Simakan ed i suoi agenti, proprio per il fatto che il Milan lo aveva trattato nella scorsa finestra di mercato.

Calciomercato Milan, idea Izzo del Torino

Il Torino è stato più volte collegato ad un interesse per Krunic durante la finestra estiva quando è stato riferito che l'allenatore Marco Giampaolo avrebbe voluto il centrocampista bosniaco a Torino.

Sarebbe riemersa la notizia secondo la quale Krunic è ancora una volta un bersaglio dei granata che vogliono un giocatore ideale per il 4-3-1-2 di Giampaolo. In cambio dell'ex centrocampista dell'Empoli, il Milan potrebbe avere il difensore centrale Armando Izzo, che potrebbe benissimo finire sul mercato visto che ha collezionato solo quattro presenze in campionato in questa stagione.

Aiuterebbe a risolvere un problema per il Milan che sta cercando di ingaggiare almeno un difensore centrale per rinforzare un reparto che continua ad essere corto a causa degli infortuni.

Calciomercato Milan, possibilità Llorente

Il Milan avrebbe testato le acque per l'acquisto di Llorente, con i rossoneri alla ricerca di un potenziale vice di Zlatan Ibrahimovic.

Sul centravanti spagnolo c'è anche l'interesse della Samp, ma in questo momento l'operazione è in stand-by perché si starebbero guardando altri obiettivi. In ogni caso Llorente sembra aver scelto la sua meta ideale ed è la Juventus. L'attaccante preferirebbe tornare a Torino rispetto all'idea di passare al Milan, in quanto alla Juve troverebbe in panchina anche Andrea Pirlo, con il quale ha un ottimo rapporto. Lo spagnolo è fuori dai piani di Gattuso da diversi mesi, ma ora resta da vedere se i bianconeri faranno una mossa concreta per acquistare il veterano.