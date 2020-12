Il Milan sta vivendo una stagione fantastica occupando il primo posto in campionato prima della pausa natalizia. Un risultato sicuramente al di sopra delle attese che ha in Hakan Calhanoglu uno dei protagonisti principali. Il turco ha però il contratto in scadenza nel giugno 2021, e dopo i primi tentennamenti, la volontà sarebbe quella di rinnovare.

Calciomercato Milan, novità importanti su Calhanoglu

Secondo quanto riportato da alcuni siti sportivi, sono in atto dialoghi sereni e costruttivi tra il Milan e Calhanoglu per cercare di gettare le basi per il rinnovo, dopo l'ultimo faccia a faccia del 16 dicembre tra Gordon Stipic - rappresentante del giocatore - e Paolo Maldini.

L'incontro ha avvicinato le parti perché in origine la distanza tra offerta e domanda era molto più ampia, ma in questo momento le trattative stanno procedendo con maggiore fiducia. Il numero 10 rossonero ha ridotto la sua prima richiesta di 6 milioni di euro netti a stagione, perché vuole continuare in un club che gli ha dato tanto negli ultimi anni. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un possibile punto d'incontro a 4 milioni di euro con bonus. Dai rossoneri filtra ottimismo e il mese di gennaio può diventare quello buono per la firma del nuovo contratto del nazionale turco.

L'importanza di Calhanoglu per il Milan

Non molti giocatori hanno avuto il 2020 che ha avuto Hakan Calhanoglu. È stato allenato da Montella, Gattuso, Giampaolo e infine Pioli, ma ora sembra che abbia finalmente espresso il suo vero potenziale.

I miglioramenti erano già emersi nei primi mesi dell'anno, ma il vero cambio di ritmo è arrivato dopo il blocco dei campionati. Da quel momento, infatti, il trequartista ha collezionato 6 goal e 8 assist da giugno ad agosto e 6 goal e 9 assist da settembre a dicembre, per un totale di 12 gol e 17 assist. Complessivamente, prendendo in considerazione tutto il 2020, il nazionale turco ha segnato 15 gol e 17 assist, a dimostrazione di quanto sia stato fondamentale per questa squadra.

L'exploit di Calhanoglu ha portato anche un successivo grattacapo alla dirigenza rossonera, poichè il giocatore ha il contratto in scadenza. I dirigenti Maldini e Massara hanno iniziato a discutere del rinnovo del 26enne in estate, quando le richieste del suo entourage crescevano parallelamente alle sue prestazioni. In questo momento, dunque, il rinnovo del nazionale turco appare fondamentale per la squadra rossonera, anche perchè è uno degli uomini di fiducia dell'allenatore Stefano Pioli.

Il Milan, però, deve affrettare i tempi, poichè dal 1 gennaio 2021 Calhanoglu sarà libero di accordarsi con qualsiasi altra squadra.