La Juventus, nelle prossima sessione di mercato, potrebbe fare qualche operazione per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Uno dei ruoli in cui i bianconeri non hanno grandi alternative è l'attacco. Infatti, manca un vice di Alvaro Morata. Specie in un contesto in cui Paulo Dybala non sta dando l'apporto sperato.

La Juventus, però, per arrivare a un nuovo attaccante dovrebbe prima alleggerire il monte ingaggi. In caso di una cessione, allora Fabio Paratici, potrebbe cercare concretamente un vice Morata. Ma in casa Juventus ci sono anche altre situazioni di mercato da monitorare e una di queste riguarda proprio Dybala.

Il punto sul mercato

La Juventus, a gennaio, potrebbe sfruttare qualche opportunità di mercato. La dirigenza bianconera potrebbe cercare di trovare un rinforzo in attacco. In questa prima parte di stagione, quando Pirlo non ha avuto a disposizione Morata, al suo posto ha dovuto fare giocare Dybala, che però non può svolgere lo stesso ruolo dello spagnolo. Per questo motivo, la Juventus avrebbe bisogno di una punta con caratteristiche simili al numero 9 spagnolo.

Se Paratici riuscirà ad alleggerire un po' il monte ingaggi a quel punto potrebbe cercare un bomber di scorta. Ma bisognerà tenere sotto controllo anche la questione legata a Paulo Dybala. L'argentino non ha ancora rinnovato con la Juventus e al momento la situazione sembra bloccata.

Nelle prossime settimane, l'agente dell'argentino sarebbe atteso in Italia e a probabilmente se ne capirà qualcosa di più. Ma bisognerà fare attenzione anche ad alcune offerte che potrebbero arrivare per Dybala. Infatti, non è da escludere che la Juventus possa prendere in considerazione qualche eventuale proposta allettante. Sull'argentino potrebbe esserci l'interesse del Paris Saint Germain e del Manchester United.

Con gli inglesi, la Juventus potrebbe parlare anche di Paul Pogba e chissà che non si tenti di mettere in piedi un clamoroso scambio. D'altronde il francese è sempre sui taccuini bianconeri e un suo ritorno a Torino sarebbe ben visto dai tifosi juventini.

La Juventus sarebbe sulle tracce di Reynolds

Nelle ultime ore, la Juventus avrebbe messo gli occhi sullo statunitense Bryan Reynolds.

Il giovane terzino destro gioca in Mls e interesserebbe moltissimo ai bianconeri. La Juventus, però, non ha più posti per tesserare extracomunitari, perciò dovrebbe mettere in piedi un'operazione in sinergia. Paratici ad esempio potrebbe prendere Reynolds insieme al Cagliari.

Comunque la Juventus dovrà fare attenzione anche alla concorrenza. Infatti, su Reynolds ci sarebbe anche la Roma e alcune società estere.