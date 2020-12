Matthijs de Ligt è alla sua seconda stagione alla Juventus e si è già ritagliato un posto da leader nella difesa di Andrea Pirlo. L'olandese è uno dei titolari fissi e gioca sempre al fianco di Leonardo Bonucci. L'apporto del numero 4 juventino è fondamentale e le sue qualità in fase difensiva si esaltano con il gioco di Pirlo. Matthijs de Ligt, nelle ultime ore, si è raccontato a una rivista sportiva. Il difensore olandese ha parlato proprio della sua decisione di approdare alla Juventus: "Ho pensato che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono pentito della scelta. Sono davvero contento”.

Dunque, de Ligt è felice a Torino e si trova molto bene nel club bianconero.

Le parole di Matthijs De Ligt

Nei suoi due anni alla Juventus, Matthijs De Ligt ha giocato sempre al fianco di Leonardo Bonucci vista anche l'assenza di Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino è fermo ai box da diversi e mesi e dunque i tifosi juventini non hanno ancora potuto vederlo in azione al fianco del difensore olandese. De Ligt, a "The Athletic" ha parlato anche dell'intesa con i suoi compagni di reparto: "Bonucci è davvero bravo nella costruzione e quindi gli parlo e guardo cosa fa". Dunque, il difensore olandese prende spunto dalle giocare del difensore viterbese, ma apprende molto anche da Chiellini: "Chiellini è bravissimo in marcatura e quindi provo ad imparare anche da lui".

De Ligt ha poi svelato che per lui la Juventus è il posto migliore dove possa giocare: "E’ una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Italia da non italiano, ma io adoro le grandi sfide". Infine, il difensore della Juventus ha svelato quale ruolo ricopriva qualche anno fa: "Quando avevo 15 anni giocavo a centrocampo. Ero un numero 6 e i miei modelli erano due: Sergio Busquets e Pirlo".

Dunque, de Ligt, da ragazzino si ispirava al suo attuale allenatore.

Un po' di riposo per de Ligt e compagni

In questi giorni, Matthijs de Ligt e i suoi compagni si stanno godendo alcuno giorni di riposo. La Juventus riprenderà ad allenarsi il 28 dicembre in vista del match contro l'Udinese. Proprio in vista di questa partita, la Juventus dovrà valutare le condizioni di De Ligt che contro la Fiorentina ha accusato un piccolo fastidio.

La presenza, contro l'Udinese, del numero 4 juventino è fondamentale visto che Merih Demiral prima della sosta natalizia non era ancora a disposizione. Anche Chiellini non è ancora al top e dunque, de Ligt è indispensabile per Andrea Pirlo. In ogni caso se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni. Di certo la Juventus, per i prossimi match deve avere a disposizione tutti i suoi uomini migliori visto che il calendario di gennaio sarà fittissimo.