Cristiano Ronaldo si riscatta. Alla 12esima edizione dei Globe Soccer Awards, l'asso portoghese riceve il premio come miglior giocatore del secolo. Nonostante un inizio di stagione non esaltante con la Juventus, il campione portoghese si aggiudica il trofeo alla luce dei suoi trionfi e perle durante i suoi anni alla Juventus, al Manchester United e soprattutto al Real Madrid. Il Globe Soccer Awards, uno dei tanti riconoscimenti calcistici assegnati annualmente dal 2010, chiudono un anno difficile per il mondo del calcio, colpito dalla pandemia. L'emergenza sanitaria ha bloccato tutti i campionati del 2020 per diversi mesi e ha costretto gli stadi a chiudere al pubblico.

Ronaldo: 'Non inseguo i record, sono loro che inseguono me'

Con un sorriso smagliante CR7 si è presentato a Dubai per i Globe Soccer Awards più raggiante che mai. Il fenomeno portoghese ha ricevuto il trofeo come riconoscimento ad una carriera stellare che ha ancora molto da offrire. Non siamo ancora nel 2021 che, analizzando le statistiche, salta fuori qualcosa che ha dell'incredibile: con il nuovo anno CR7 sarà l'unico giocatore che va in goal da 20 anni a questa parte. "Bello raggiungere tanti record. Non è facile per così tanti anni ma i numeri parlano da soli'', queste le parole a caldo del portoghese. Inevitabile la domanda sugli stadi vuoti. CR7 ha risposto che a lui non piace giocare in queste condizioni, perché il pubblico, anche quello contrario, lo motiva sempre e gli dà la giusta carica.

Ronaldo ha superato Messi e Salah nella classifica come miglior giocatore del secolo. ''Non inseguo i record, sono loro che inseguono me'', ha commentato.

Trionfo del Bayern Monaco

I Globe Soccer Awards hanno giustamente omaggiato l'anno perfetto del Bayern Monaco. I tedeschi hanno vinto il premio ''squadra migliore dell'anno'', grazie ai vari trionfi quali la Champions League, il campionato, la coppa nazionale, la Supercoppa europea e di Germania.

Lewandowski ha ricevuto i premio di ''miglior giocatore dell'anno'', mentre Hans Dieter Flick quello di miglior tecnico del 2020.

Real Madrid squadra del secolo, Guardiola allenatore del secolo

Altri premi sono stati assegnati al Real Madrid, come ''miglior squadra del secolo'' e a Guardiola come ''miglior allenatore del secolo'', grazie ai suoi trionfi nel Barcellona.

Jorge Mendes ha ricevuto il premio di ''miglior agente del secolo''. Premiate anche le carriere di sue stelle della Spagna: l'ex portiere Casillas e il difensore Piqué.

Omaggio a Maradona e Paolo Rossi

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha voluto omaggiare, all'apertura della cerimonia, due grandi del calcio mondiale: Diego Armando Maradona e Paolo Rossi, scomparsi di recente. Inoltre ha parlato di speranza e di voglia di tornare alla normalità dopo questo anno 2020 caratterizzato dalla pandemia: 'Dobbiamo cercare di ridurre il numero di viaggi dei calciatori per preservare la loro salute".