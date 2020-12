L'ultima giornata di campionato è stata disastrosa per la Juventus. Il 3 a 0 subito all'Allianz Stadium di Torino contro la Fiorentina ha avuto un effetto mediatico eclatante. Allo stesso tempo il distacco della squadra bianconera dal Milan ed Inter (rispettivamente primo e seconda in classifica) è incrementato ulteriormente. La vetta dista dieci punti mentre il secondo posto uno in meno, anche se la Juventus deve ancora recuperare il match contro il Napoli. Una serata particolarmente difficile è stata anche per l'arbitro del match La Penna, finito sotto il bersaglio delle critiche per alcuni presunti errori, commessi ai danni della Juventus.

Pesano infatti la mancata espulsione per Borja Valero per fallo di doppia ammonizione e soprattutto due rigori non concessi ai bianconeri per un fallo su Cristiano Ronaldo ed uno su Federico Bernardeschi. Proprio per questo il designatore degli arbitri Nicola Rizzoli starebbe valutando la possibilità di fermarlo per un turno per fargli recuperare la serenità. Questo significa che potrebbe saltare la quindicesima giornata di campionato, prevista il 3 gennaio.

Rizzoli potrebbe fermare arbitro La Penna per gli errori commessi

Secondo le ultime indiscrezioni, Nicola Rizzoli starebbe valutando la possibilità di fermare La Penna dopo alcuni episodi negativi che lo hanno riguardato nel match Juventus-Fiorentina. Alcuni addetti ai lavori hanno criticato il lavoro dell'arbitro soprattutto nel voler interpellare la Var in occasione della mancata ammonizione di Borja Valero e nella mancata sanzione con fallo da rigore per degli interventi ai danni di Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi.

Nel primo tempo invece l'arbitro aveva utilizzato la tecnologia per correggere giustamente la sanzione ai danni di Cuadrado. Inizialmente infatti era stato ammonito per un piede a martello su Castrovilli. Grazie all'utilizzo della tecnologia, ha potuto rivedere l'episodio e punire con l'espulsione il giocatore della Juventus.

Gli episodi arbitrali delle precedenti giornate

Il designatore degli arbitri Rizzoli in questa stagione ha già adottato la sospensione temporanea degli arbitri, un modo da fargli recuperare loro serenità e tranquillità.

Gli arbitri sospesi per una giornata nelle precedenti partite sono stati Giacomelli, Maresca, Nasca e Piccinini. Non è la prima volta che in questa stagione la Juventus è finita sui giornali sportivi per motivi arbitrali. È già successo nel match contro il Crotone, quando l'arbitro Forneau espulse Chiesa per un presunto fallo da gamba tesa, che poteva essere punito con una semplice ammonizione.

Altre situazioni controverse in Benevento-Juventus, quando l'arbitro Pasqua non ha sanzionato un presunto fallo da rigore su Mathijs De Ligt ed ha espulso a partita finita Alvaro Morata per proteste.