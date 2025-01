Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato rivelate su Juventibus dal giornalista Emanuele Tramacere, il ds della Juventus Cristiano Giuntoli avrebbe aperto un tavolo di trattativa col Newcastle che coinvolgerebbe Douglas Luiz e Sandro Tonali.

Tramacere: 'Col Newcastle non si sta parlando solo di Kelly, ma anche di Sandro Tonali'

Il giornalista sportivo Emanuele Tramacere è stato ospite nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e parlando proprio del calciomercato della Juve, ha rivelato un'indiscrezione che legherebbe il club piemontese al Newcastle: "Giuntoli sta parlando con la società britannica per il difensore Kelly ma non solo.

Sul tavolo infatti sarebbero finiti anche altri due nomi che potrebbero intersecarsi, quello di Douglas Luiz e quello di Sandro Tonali. Alla Juventus l'ex Milan piace parecchio e nonostante sia tornato al centro del progetto impostato da Eddie Howe, anche lo stesso Tonali preferirebbe lasciare i "Magpies". Questo perché il progetto della formazione inglese si sarebbe col tempo ridimensionato rispetto al suo arrivo ormai più di un anno fa".

Tramacere ha continuato: "Parliamo di un'operazione fra le due società che è stata messa in piedi per essere attuata in questo gennaio, però nel caso in cui le parti non riuscissero a concretizzare la cosa, allora se ne potrebbe parlare anche per l'estate.

Di sicuro nel corso della prossima finestra di giugno la Juventus tornerà ad investire sul proprio centrocampo. Questo perché Fagioli se non dovesse partire ora andrà via a fine stagione e perché Douglas Luiz per l'appunto resta un punto di domanda. Quindi un giocatore con le caratteristiche di Tonali alla Continassa già lo stanno cercando".

Sulla questione Cambiaso-Manchester, Tramacere ha chiosato: "Il City ha sulla testa la spada di Damocle per la violazione interna del FFP e per questo sta provando ad anticipare quello che potrebbe essere il mercato della prossima estate. Detto questo, ad oggi non c'è stata ancora una vera e propria offerta palesata dagli inglesi e quella prospettiva da 60 milioni di euro è rimasta tale".

Juventus, i tifosi rispondono alle indiscrezioni di Tramacere: 'Tonali con Motta c'entra poco'

Le parole di Tramacere hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Tonali con Motta che vuole avere il controllo del gioco c'entra poco. Quel gioco nel Newcastle lo fa Guimaraes (che era anche la prima scelta davanti a Douglas Luiz nel Brasile)", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ma per favore, mi tengo Douglas Luiz e Tonali lo lascio in Inghilterra. Renato Veiga invece è un investimento da fare".