Allo stadio Bentegodi di Verona si gioca il match valido per la quattordicesima giornata di campionato tra Hellas Verona e Inter. Le due squadre hanno obiettivi ben diversi in quest'annata. I padroni di casa puntano sempre ad una salvezza tranquilla, pur avendo cominciato bene proprio come successo l'anno scorso, quando ha sfiorato un piazzamento europeo. Gli ospiti, invece, puntano a quello scudetto che la scorsa stagione è stato solo sfiorato, essendo arrivati ad un punto dalla Juventus campione d'Italia. La partita si giocherà mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45.

Le ultime su Hellas Verona-Inter

L'Hellas Verona punta in primis ad una salvezza tranquilla, ma già l'anno scorso ha sfiorato un piazzamento europeo. Anche in quest'annata i gialloblu hanno avuto un ottimo inizio e sono ben lontani dalle zone calde della classifica. Nono posto con 20 punti, a sole tre lunghezze perfino dal quinto e dal sesto posto, occupati rispettivamente da Napoli e Sassuolo, e a quattro lunghezze dalla Roma quarta in zona Champions. La squadra di Ivan Juric ha perso solo una delle ultime cinque partite, in casa contro la Sampdoria. Nell'ultimo turno è arrivato un buon pareggio per 1-1 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina con i gol messi a segno da Veloso e Vlahovic, entrambi su calcio di rigore.

L'Inter non può che puntare allo scudetto in questa stagione, specie dopo l'eliminazione subita nelle competizioni europee, e adesso non può fare passi in campionato.

Gli ospiti attualmente sono secondi in classifica con 30 punti, a meno uno dal Milan e a più tre sulla Juventus. Se in Europa il rendimento è stato disastroso, in campionato la squadra di Antonio Conte sta vivendo un grande momento, essendo reduce da sei vittorie consecutive. Nell'ultimo turno è arrivato il successo per 2-1 allo stadio Meazza contro lo Spezia.

Probabili formazioni Hellas Verona-Inter

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, scenderà in campo con il 3-4-2-1. Al centro dell'attacco ci sarà Di Carmine, con Lazovic e Zaccagni liberi di agire sulla linea dei trequartisti. Gli esterni, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Faraoni e Di Marco. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Veloso e Tameze.

Il tecnico dell'Inter, Conte, si affiderà al solito 3-5-2, cambiando però probabilmente qualcosa rispetto a quanto visto con lo Spezia. La coppia d'attacco sarà formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Gli esterni potrebbero essere Darmian e Perisic, mentre in mezzo al campo potrebbero riposare Brozovic e Gagliardini, facendo spazio a Sensi e Vidal.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Di Carmine.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Barella, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.