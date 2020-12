Il futuro del Papu Gomez rimane incerto, ma dopo l'esclusione dai convocati per Atalanta-Roma del 20 Dicembre, sembra chiara una rottura definitiva con la società, che sembra aver scelto, tra il suo capitano e Gian Piero Gasperini, proprio quest'ultimo. Da quello che si apprende l'Atalanta cercherà fino all'ultimo di ricucire lo strappo, anche perché non è negli interessi societari svenderlo; ma se non dovesse andare così l'argentino sarebbe pronto a lasciare Bergamo. Le voci di mercato delle ultime ore smentiscono l'ipotesi di un trasferimento all'estero, molto più probabile una sua permanenza in Italia con tante squadre che risulterebbero interessate come Roma e Napoli, ma soprattutto Milan e Inter, che potrebbero dare vita ad un accesissimo derby di mercato.

L'ipotesi Inter, Marotta valuta l'opportunità

In casa Inter, Marotta e Ausilio hanno iniziato a valutare le strategie per il mercato di Gennaio 2021 e Alejandro Gomez sarebbe un'ottima opportunità vista la situazione in casa Atalanta. Sicuramente la Dea non farà sconti sul prezzo del cartellino, ma ad una buona cifra i nerazzurri non si tirerebbero di certo indietro. L'operazione potrebbe richiedere dai 10 ai 15 milioni, cifra che l'Inter potrebbe raggiungere grazie alla cessione di qualche esubero in rosa, in cima alla lista Christian Eriksen.

Anche il Milan pensa all'opzione Papu a Gennaio

Come già ribadito la società ce la metterà tutta per far rimanere a Bergamo il suo giocatore, ma per adesso Gomez sarebbe propenso a cambiare aria e per questo Maldini e la società rossonera sono a lavoro per presentare un'offerta all'Atalanta.

L'unico problema per la dirigenza del Milan resta l'età del giocatore: l'unico dubbio è infatti capire se vale davvero la pena acquistare l'argentino che ha ormai 32 anni, essendo quindi all'apice della sua carriera.

"Striscia La Notizia", A. Gomez rifiuta il tapiro consegnato da Staffelli

Ad aggiungere pepe alla discussione sul caso Gomez ci ha pensato anche "Striscia La Notizia", il programma Mediaset di Antonio Ricci che ha deciso di donare il famoso tapiro d'oro al giocatore dell'Atalanta, dopo l'esclusione dai convocati per la partita Atalanta-Roma.

Ma l'epilogo dell'episodio, in onda questa sera, non sembra essere stato dei migliori: secondo la versione del Tg satirico, il Papu Gomez avrebbe rifiutato il tapiro e lo avrebbe rotto in mille pezzi, lanciandolo contro l'inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli. Immediata la risposta del giocatore a tali indiscrezioni, che con un comunicato ha dichiarato: "La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di Striscia La Notizia è completamente falsa.

Non ho mai scaglionato alcun oggetto verso l'inviato in questione. Ho solo scelto di non ricevere nulla e di non rispondere alle domande, con massimo rispetto verso chi fa il suo lavoro".