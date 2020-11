Al Borussia Park di Monchengladbach, il primo dicembre si gioca il match valido per la quinta giornata del gruppo B di Champions League tra Borussia Monchengladbach e Inter. I padroni di casa sono in testa al girone e con un pareggio sarebbero praticamente qualificati. I nerazzurri, invece, devono vincere, in caso contrario direbbero addio alle speranze di passare il turno e qualificarsi agli ottavi di finale. Nella gara di andata, giocata al Meazza, è arrivato il pareggio pirotecnico per 2-2, con la doppietta di Romelu Lukaku.

Le ultime su Borussia Monchengladbach-Inter

Il Borussia Monchengladbach è stato protagonista di una Champions League al di sopra di ogni aspettativa fino ad ora.

I tedeschi guidano il girone con 8 punti, a più uno sul Real Madrid e, soprattutto, a più quattro sullo Shakhtar e a più sei con l'Inter. Con una vittoria, dunque, sarebbero già qualificati agli ottavi di finale con una partita di anticipo, mentre con un pareggio tutto dipenderebbe dal risultato dell'altra sfida tra Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Nell'ultimo turno la squadra di Rose si è imposta per 4-0 in casa contro gli ucraini. In campionato, invece, i padroni di casa stanno faticando visto che navigano a metà classifica in Bundesliga.

L'Inter ha avuto molte difficoltà in questa prima parte della stagione. I nerazzurri sono costretti ad inseguire sia in campionato che in Champions League.

In campo europeo l'eliminazione è sempre più vicina. Senza un successo, infatti sarebbe impossibile raggiungere i prossimi avversari in classifica, che sono al momento a più sei a due giornate dal termine. La squadra di Antonio Conte, dunque, rischia grosso e, tra l'altro, deve stare attenta a non restare fuori dalle competizioni europee, essendo ultima con 2 punti, a meno due anche dallo Shakhtar terzo.

Nell'ultimo turno è arrivata la brutta sconfitta per 2-0 in casa contro il Real Madrid. In campionato il buon successo contro il Sassuolo ha permesso all'Inter di agganciare il secondo posto.

Probabili formazioni Borussia Monchengladbach-Inter

Il tecnico del Borussia Monchengladbach, Rose, dovrebbe scendere in campo con un offensivo 4-2-3-1.

Al centro dell'attacco ci sarà Plea. Alle sue spalle saranno liberi di agire sulla linea dei trequartisti Hermann, Stindl e Thuram. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Neuhaus e Kramer.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, si affiderà al 3-4-1-2. La coppia d'attacco sarà formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, partito dalla panchina contro il Sassuolo. Alle loro spalle ci sarà probabilmente Nicolò Barella, mentre in mezzo al campo scelte praticamente obbligate vista la squalifica di Vidal, l'infortunio di Nainggolan e con Brozovic ancora debolmente positivo al Covid. Spazio, dunque, a Gagliardini e Sensi, che tornerebbe dal primo minuto dopo diverso tempo.

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.