L'Inter sta vivendo un grande momento di forma, visto che viene da ben sei vittorie consecutive in campionato, che gli ha permesso di arrivare al secondo posto in classifica con 30 punti, a meno uno dal Milan capolista. I nerazzurri, però, potrebbero comunque vivere una rivoluzione la prossima estate, visto che la posizione del tecnico, Antonio Conte, è tutt'altro che sicura dopo l'eliminazione dalle competizioni europee. E con il suo possibile addio alcuni giocatori potrebbero lasciare Milano. Tra questi ci sarebbe Alexis Sanchez, che in nerazzurro non ha mai convinto a pieno a causa di diversi problemi fisici.

Sanchez sarebbe in uscita dall'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima stagione è Alexis Sanchez. Il talento dell'attaccante cileno non è in discussione e, infatti, quando ha giocato ha sempre dato il proprio contributo. In questa stagione ha messo a segno due reti in nove presenze in campionato a fronte di cinque presenze collezionate in Champions League, spesso però partendo dalla panchina. Il problema per il classe 1988 sono i troppi problemi fisici a cui spesso deve far fronte e che gli hanno fatto saltare anche le ultime partite. Molto probabilmente, infatti, il "Nino Maravilla" tornerà in campo solo nel 2021.

A pesare, poi, c'è il pesante ingaggio da oltre sette milioni di euro a stagione, troppi per un'alternativa alla coppia d'attacco titolare composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Per questo motivo l'Inter proverà a piazzare sul mercato il cileno, pur di liberarsi del pesante ingaggio. Non è esclusa un'avventura in un campionato come quello americano o quello asiatico.

Oltre a Sanchez, inoltre, potrebbe dire addio Ashley Young, arrivato un anno fa dal Manchester United, anche lui a costo zero praticamente come l'attaccante cileno.

L'inglese, però, ha il contratto in scadenza a giugno e, dunque, si libererebbe a costo zero.

Gli altri due possibili partenti

Altri due giocatori potrebbero lasciare l'Inter in caso di addio di Conte (nei giorni scorsi abbiamo parlato delle ipotesi Simone Inzaghi o Massimiliano Allegri come sostituti). Uno è il beniamino dell'attuale tecnico nerazzurro, Arturo Vidal, arrivato questa estate dal Barcellona e che non ha mai convinto a pieno.

Anche nel suo caso a pesare è l'ingaggio da sei milioni di euro a stagione, ma sembra difficile pensare ad una sua cessione a gennaio.

Il quarto giocatore in uscita, poi, sarebbe Aleksander Kolarov, che ha un contratto fino a giugno 2021, con opzione per un'altra stagione. Opzione che non verrebbe esercitata dal club meneghino, dopo averlo acquistato su richiesta dello stesso Conte per poco più di un milione di euro la scorsa estate dalla Roma.