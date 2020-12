Domenica 3 gennaio alle ore 18 si giocherà Benevento-Milan, match valido per la 15^ giornata di Serie A. I giallorossi, nel turno precedente, sono usciti vittoriosi dallo stadio Friuli nell'incontro con l'Udinese di Gotti, col risultato di 2-0 grazie alle reti di Caprari e Letizia. I Diavoli, invece, hanno avuto la meglio nella rocambolesca partita casalinga con la Lazio di Simone Inzaghi, col risultato di 3-2 con goal di Luis Alberto e Immobile per i biancocelesti, mentre per i rossoneri hanno segnato Theo Hernández, Rebic e Calhanoglu.

Le statistiche riguardanti gli unici due incontri tra le squadre in campionato, vedono il Benevento in vantaggio con una vittoria ottenuta mentre un match è terminato in pareggio.

Benevento, da valutare le condizioni di Iago Falque

Filippo Inzaghi ed il suo Benevento stanno disputando una stagione al di sopra delle aspettative militando esattamente a metà classifica, ovvero in decima posizione, con 14 punti ottenuti. Per "SuperPippo" continuare il trend positivo proprio coi rossoneri avrebbe un sapore speciale, e per tentare il colpaccio potrebbe optare per il 4-3-2-1, con Montipò a difesa dei pali. Quartetto arretrato che avrà buone chance di essere costituito da Letizia e Foulon come terzini, con la coppia Barba-Glik a far da scudo centrale. Centrocampo a tre che potrebbe vedere, almeno inizialmente, come interpreti Improta, Schiattarella e Hetemaj. Caprari e Roberto Insigne si andranno, con tutta probabilità, a piazzare sulla trequarti, mentre Lapadula sarà il vertice offensivo.

Da valutare le condizioni di Iago Falque, nel frattempo non saranno dell'incontro causa infortunio Maggio e Caldirola.

Milan, a caccia del 15° risultato utile consecutivo

Mister Pioli ed il suo Milan, reduci da una vittoria in extremis con la Lazio, permangono in vetta alla classifica con 34 punti ottenuti e nessuna sconfitta all'attivo. Per centrare il 15° risultato utile consecutivo in Serie A, il tecnico ex Inter potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma come estremo difensore.

Linea difensiva che sarà presumibilmente formata da Dalot e Calabria ai lati, mentre Romagnoli e Kalulu saranno schierati al centro del reparto. I mediani, invece, dovrebbero essere Kessiè e Tonali, mentre sulla trequarti campo i probabili titolari saranno Rebic e Saelemaekers ai lati con Calhanoglu subito dietro all'unica punta Leao, Ancora out Ibrahimovic, Gabbia, Kjaer e Bennacer, mentre Theo Hernández salterà l'incontro per squalifica.

Le probabili formazioni di Benevento-Milan:

Benevento (4-3-2-1): Montipò, Foulon, Barba, Glik, Letizia, Improta, Schiattarella, Hetemaj, Caprari, R. Insigne, Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot, Tonali, Kessiè, Calhanoglu, Rebic, Saelemaekers, Leao. Allenatore: S. Pioli.