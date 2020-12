La prima parte della stagione di Paulo Dybala alla Juventus si sta rivelando molto complicata. L'argentino non sembra essere riuscito ancora a ritrovare quella brillantezza dello scorso anno. Grazie anche ai suoi gol la Juventus si era confermata campione d'Italia e le sue prestazioni gli hanno garantito il premio di miglior giocatore della Serie A della stagione 2019-2020. Le difficoltà di questo inizio stagione derivano da una condizione fisica ancora non ottimale, ma probabilmente influiscono anche alcune difficoltà nel rinnovo del suo contratto con la Juventus. Attualmente infatti ci sarebbe troppa distanza fra offerta della Juventus (10 milioni a stagione) e richiesta di Dybala (15 milioni).

Per questo, come scrive il sito sportivo spagnolo Sport.es, non è escluso che il numero 10 bianconero possa lasciare la Juventus a fine stagione. D'altronde non mancano le pretendenti dell'argentino. Oltre all'interesse di alcune società inglesi, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain sul giocatore.

Il Psg starebbe pensando a Dybala come partner offensivo di Neymar

Paulo Dybala potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain la prossima stagione. La società francese infatti sarebbe alla ricerca di un rinforzo offensivo da affiancare a Neymar. Il primo obiettivo dei francesi sarebbe Mes si, che va in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Barcellona. Difficile però che l'argentino lasci la Catalogna, considerando anche le elezioni presidenziali del club a marzo 2021.

Se, come probabile che sia, fosse eletto di nuovo Laporta come massimo dirigente spagnolo, Messi potrebbe rimanere al Barcellona e chiudere la sua carriera in Spagna.

Per questo il Paris Saint Germain non vuole rischiare di rimanere con 'il cerino in mano' e valuterebbe l'acquisto di Paulo Dybala. Fra l'altro, sarebbe un acquisto vantaggioso in quanto l'argentino va in scadenza di contratto a giugno 2022.

Con un'offerta da 50-60 milioni di euro la Juventus potrebbe avallare una sua cessione.

Le possibili operazioni della Juventus

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile scambio di mercato Icardi-Dybala fra Psg e Juventus, trattativa difficile da realizzare anche perché la società bianconera ha già investito lo scorso Calciomercato estivo su una punta, ovvero Alvaro Morata.

Inoltre, almeno fino a giugno 2022, rimarrà anche Cristiano Ronaldo a Torino.

La Juventus in estate potrebbe investire nell'ingaggio di alcuni giocatori a parametro zero. I giocatori seguiti dalla società bianconera sarebbero David Alaba per la difesa, mentre per il settore offensivo piacciono Angel Di Maria e Hakan Calhanoglu. Tutti giocatori che vanno in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2021.