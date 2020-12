Neanche il tempo di archiviare la domenica calcistica che la Serie A si tuffa nella dodicesima giornata, con il turno infrasettimanale. Uno dei match più interessanti è quello che si giocherà allo stadio Meazza di Milano e vedrà di fronte Inter e Napoli. Le due squadre sono in lotta per i vertici del campionato, pur essendo ancora alla ricerca di maggiore continuità dal punto di vista dei risultati. La partita si giocherà mercoledì 16 dicembre, alle ore 20:45.

Le ultime su Inter-Napoli

L'Inter arriva alla sfida contro il Napoli in un momento abbastanza delicato. In campionato i nerazzurri sembrano aver trovato la giusta continuità, visto che vengono da quattro vittorie consecutive.

Dopo il Torino, infatti, sono arrivati i successi contro Sassuolo, Bologna e Cagliari, che hanno permesso di scalare posizioni in classifica. I padroni di casa ora sono secondi con 24 punti, a più uno proprio sui prossimi avversari e sulla Juventus. Un successo, dunque, permetterebbe di allungare anche in maniera decisiva in ottica lotta per lo scudetto. La squadra di Antonio Conte, però, deve ancora smaltire la delusione per l'eliminazione subita in Champions League e dalle competizioni europee.

Il Napoli sta facendo molto bene in questa stagione. Gli azzurri sono terzi in classifica con 23 punti, che poi sarebbero 24 visto che un punto è stato tolto dal giudice sportivo in occasione della sconfitta a tavolino inflitta contro la Juventus. La squadra di Gattuso, inoltre, ha strappato anche il pass per i sedicesimi di Europa League vincendo il proprio girone settimana scorsa.

Nell'ultimo turno di campionato è arrivato il successo per 2-1 contro la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona in rimonta, con i partenopei che erano andati sotto 1-0 prima di rimontare grazie alle reti realizzate da Lozano e Petagna.

Probabili formazioni Inter-Napoli

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, scenderà in campo con il 3-5-2. In attacco potrebbe tornare in campo dal primo minuto Lautaro Martinez, partito dalla panchina contro il Cagliari, al fianco di Romelu Lukaku.

In mezzo al campo possibile chance da titolare per Stefano Sensi, entrato nella ripresa contro i rossoblu dando buoni segnali dal punto di vista fisico. Al suo fianco conferma per Brozovic e Barella. Gli esterni, invece, potrebbero essere Darmian e Young, dato che Hakimi ha accusato un problema fisico contro il Cagliari, mentre Perisic non ha convinto.

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, deve fare ancora a meno di Osimhen. Spazio sempre al 4-3-3, con Lozano, Mertens e Insigne a comporre il tridente d'attacco. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Zielinski, Bakayoko e Fabian Ruiz.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.