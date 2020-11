Il Napoli potrebbe essere molto attivo soprattutto in uscita nelle prossime sessioni di Calciomercato. Sono tanti i discorsi in sospeso, con alcuni calciatori in scadenza di contratto come Maksimovic, Arkadiusz Milik e Hysaj. Ma non solo loro, visto che gli azzurri dovranno fare i conti pure con la volontà di Alex Meret. Secondo quanto dichiarato nelle scorse ore dall'esperto di mercato Ciro Venerato di Rai Sport, l'estremo difensore avrebbe chiesto la cessione già questa estate, anche se poi ha prevalso la volontà del club di non privarsene. Qualora dovesse continuare a giocare poco, però, il giocatore potrebbe insistere per lasciare i partenopei la prossima estate.

E su di lui potrebbe mettere gli occhi l'Inter, in cerca di un nuovo numero uno che possa raccogliere l'eredità di Samir Handanovic, non più giovanissimo.

L'Inter penserebbe a Meret

L'Inter sta cominciando a pensare al dopo Samir Handanovic. Il portiere sloveno non è più giovanissimo e per questo motivo i nerazzurri si stanno guardando intorno per capire chi potrà raccogliere la sua eredità. Uno dei nomi più caldi potrebbe essere proprio quello di Alex Meret, che al Napoli non sta trovando molto spazio, chiuso da Ospina. Il tecnico degli azzurri, Gennaro Gattuso, lo schiera titolare in Europa League, ma lo relega in panchina nei match di cartello in campionato.

Già questa estate, stando a quanto riportato nelle scorse ore da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport in un'intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giocatore aveva chiesto la cessione, ma il club di De Laurentiis ha deciso di non lasciarlo partire, non avendo individuato un sostituto all'altezza e avendo già ceduto Karnezis al Lille nell'ambito dell'operazione Osimhen.

Le cose potrebbero cambiare il prossimo anno, soprattutto se il classe 1997 dovesse continuare a non giocare. Fino ad ora ha collezionato due presenze in campionato e due in Europa League e continuando così rischia di perdere anche il posto in Nazionale e, conseguentemente, gli Europei, in programma la prossima estate.

Il possibile interesse dell'Inter

Nel corso dell'intervista radiofonica Ciro Venerato ha affermato: "Ove mai Meret volesse andar via, posso pensare all’Inter, ma è una mia ipotesi".

I rapporti tra Napoli e Inter sono ottimi, come testimonia l'arrivo all'ombra del Vesuvio di Matteo Politano la scorsa stagione.

Questo potrebbe facilitare l'eventuale trattativa per Alex Meret che, comunque, non lascerà gli azzurri per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. L'intenzione dei nerazzurri, però, sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica per abbassare notevolmente l'esborso economico. In questo senso, il nome giusto potrebbe essere quello di Ionut Radu, portiere rumeno riserva di Handanovic e valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. In questo modo il club meneghino avrebbe l'erede di Handanovic, mentre i partenopei si ritroverebbero un'alternativa comunque di valore al titolarissimo Ospina. Sarebbe un'operazione che porterebbe benefici in termini di bilancio a entrambe le società, viste le due plusvalenze che verrebbero registrate.