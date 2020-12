Uno dei nomi che potrebbe infiammare le prossime sessioni di calciomercato è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese è in rotta con il Manchester United e lascerà quasi sicuramente i Red Devils, per ammissione del suo agente, Mino Raiola. Bisognerà vedere se lo farà a gennaio, anche se non sarà semplice che gli inglesi se ne privino a stagione in corso, o al termine del campionato, a un anno dalla scadenza del contratto. Su di lui avrebbe messo gli occhi pure l'Inter, in cerca di un centrocampista che possa abbinare qualità tecniche e fisiche e che possa garantire un buon numero di gol.

Inoltre sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che il tecnico, Antonio Conte, lo conoscono molto bene avendo lavorato insieme ai tempi della Juventus.

L'Inter penserebbe a Pogba

Uno dei reparti che l'Inter rivoluzionerà tra gennaio e giugno è sicuramente quello di centrocampo, visti i tanti giocatori in uscita. Per questo motivo i nerazzurri sono alla ricerca di elementi che possano fare la differenza e possano garantire un buon numero di gol. A rispondere perfettamente a questo identikit sarebbe Paul Pogba. Il centrocampista francese è ormai ai ferri corti con il Manchester United e lascerà i Red Devils a gennaio o a giugno. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e per questo motivo gli inglesi saranno costretti a lasciarlo andare per non rischiare di perderlo a parametro zero, visto che le trattative per il rinnovo si sono arenate.

In questa stagione il classe 1993 ha collezionato nove presenze in campionato, mettendo a segno una rete, e cinque in Champions League, realizzando anche in questo caso un gol ma spesso e volentieri è subentrato a partita in corso. Il tecnico Solskjaer, infatti, non punta su di lui e proprio per questo Pogba potrebbe essere ceduto già nella prossima sessione, anche se il suo agente Raiola ha sottolineato come giocatori del suo calibro difficilmente si muovono a stagione in corso.

Possibile scambio

I rapporti tra Inter e Manchester United sono ottimi, come testimoniano i trasferimenti a Milano di Lukaku, Sanchez e Young nelle ultime sessioni di calciomercato. La valutazione di Paul Pogba è condizionata sicuramente dal contratto in scadenza a giugno 2022. I Red Devils, infatti, difficilmente potranno chiedere più di 40-50 milioni di euro ma le due società potrebbero anche trattare uno scambio con l'inserimento nell'affare di Christian Eriksen, con conguaglio intorno ai 10 milioni a favore degli inglesi.

Il Manchester, infatti, è fortemente interessato al centrocampista danese e uno scambio potrebbe risolvere i problemi ad entrambe le società che, tra l'altro, realizzerebbero anche due plusvalenze importanti.