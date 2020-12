L'Inter sta vivendo un periodo sicuramente molto delicato. I nerazzurri sono stati eliminati dalle competizioni europee, arrivando ultimi nel proprio girone di Champions League, il peggior risultato mai ottenuto nella massima competizione europea. Tutto ciò ha messo in discussione anche la posizione del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, finito nell'occhio del ciclone delle polemiche soprattutto dopo le dichiarazioni post partita rilasciate al termine del match contro lo Shakhtar Donesk. Il candidato numero uno per prendere il suo posto, molto probabilmente al termine di quest'annata, sarebbe Massimiliano Allegri.

Allegri e la chance a Eriksen

Il possibile erede di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, in caso di avvicendamento, potrebbe essere Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano sarebbe stato bloccato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, prima dell'ormai famoso vertice di villa Bellini che ha portato poi alla conferma dello stesso Conte. Difficile pensare ad un cambio in corsa, visto che quest'ultimo dovrebbe rinunciare ad un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, mentre un accordo sulla separazione potrebbe essere più semplice da trovare al termine di quest'anno.

Con l'eventuale arrivo di Allegri potrebbe cambiare anche la strategia di mercato dell'Inter. Il nome cardine potrebbe essere sempre quello di Christian Eriksen. Il centrocampista danese non rientra nei piani di Antonio Conte, ma con l'ex allenatore della Juventus potrebbe ritagliarsi un ruolo di primo piano.

Non mancano i club interessati a lui ma i nerazzurri, alla fine potrebbero cederlo in prestito proprio per questo motivo, per riaccoglierlo in rosa a fine anno, magari rivalutato rispetto a quanto sta succedendo in questi mesi.

La possibile Inter di Allegri

Con l'eventuale arrivo di Massimiliano Allegri, l'Inter potrebbe cambiare faccia e, soprattutto, modulo.

Possibile il passaggio al 4-3-1-2, con la coppia d'attacco confermatissima formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Alle loro spalle potrebbe esserci proprio Christian Eriksen nel ruolo di trequartista. In mezzo al campo spazio a Barella e Brozovic, mentre il terzo posto se lo potrebbero giocare Sensi, qualora dovesse superare definitivamente i problemi fisici, e Rodrigo De Paul, nome che era stato accostato all'Inter già per gennaio ma con l'uscita dalla Champions le cose potrebbero cambiare.

In difesa non è escluso il sacrificio di uno tra De Vrij e Milan Skriniar, con quest'ultimo sempre nel mirino del Tottenham, pronto a mettere sul piatto oltre 50 milioni di euro, mentre l'olandese sembra vicino al rinnovo di contratto.