Il calciomercato invernale potrebbe regalare clamorosi affari di mercato. Tante società infatti sembrano pronte a gettare le basi per gli acquisti estivi, sfruttando soprattutto le opportunità a parametro zero. Fra i principali giocatori che vanno in scadenza a giugno 2021 troviamo David Alaba del Bayern Monaco, Sergio Ramos e Luka Modric del Real Madrid, Angel Di Maria del Paris Saint Germain e Hakan Calhanoglu del Milan. Altri giocatori invece potrebbero lasciare le rispettive società per trovare quel minutaggio utile in previsione convocazione agli Europei 2021. Non sono escluse però anche alcune cessioni eccellenti, dovute a incomprensioni con la società.

Una di queste potrebbe essere quella del centrocampista offensivo della Lazio Luis Alberto.

Luis Alberto sarebbe sul mercato: possibile sfida Inter-Juventus

Il centrocampista offensivo spagnolo Luis Alberto qualche giorno fa si è sfogato sui social lanciando una frecciatina al presidente Lotito sul pagamento degli stipendi relativi al lockdown di marzo. Lo spagnolo ha alluso al fatto che il massimo dirigente della Lazio ha comprato recentemente un aereo privato per la sua società invece di pagare la mensilità ai giocatori. Il calciatore si è poi scusato ma il rapporto fra le parti sembra compromesso. Per questo non è esclusa una sua cessione già durante il Calciomercato invernale. Fra le società interessate a Luis Alberto ci sono anche Inter e Juventus, oltre all'Everton di Carlo Ancelotti.

Luis Alberto ha giocato titolare contro Crotone e Zenit San Pietroburgo

Nonostante il recente rinnovo di contratto fino a giugno 2025, il centrocampista spagnolo sembra aver compromesso il suo rapporto con il presidente della Lazio Lotito. Questi due mesi potrebbero essere decisivi per un'eventuale pace fra le parti anche se attualmente sembrerebbe più probabile una partenza dello spagnolo.

Nonostante questo, Simone Inzaghi lo ha schierato sia nel match di Serie A contro il Crotone che in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. La sua valutazione di mercato è di 50 milioni di euro secondo Transfermarkt.

Il mercato della Juventus

Sembra però difficile che in questo momento la Juventus possa investire tale somma per Luis Alberto, considerando anche le difficoltà nel trattare con un presidente come Lotito.

A meno che arrivi una cessione eccellente che possa finanziare tale investimento. In questo momento la società bianconera starebbe valutando soprattutto un investimento su Hakan Calhanoglu, che va in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021. Potrebbe quindi arrivare a parametro zero in estate oppure anticipare il suo approdo a Torino a gennaio qualora dovesse partire Aaron Ramsey.