La Juventus starebbe lavorando a diverse cessioni in previsione Calciomercato invernale. Serve infatti alleggerire la rosa e soprattutto diminuire il monte ingaggi prima di investire nei ruoli che necessitano di rinforzi. Pirlo infatti avrebbe chiesto un centrocampista (piacciono Pogba e De Paul) e una punta (interessano Llorente, Pavoletti o Origi). Per quanto riguarda le partenze invece, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono due: il centrocampista Sami Khedira e il nazionale italiano Federico Bernardeschi. Il tedesco potrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus (in scadenza a giugno 2021) e firmare con l'Everton.

Il tecnico Carlo Ancelotti avrebbe infatti chiesto il suo acquisto, utile dal punto di vista dell'esperienza. Il centrocampista offensivo italiano invece non sarebbe considerato un titolare da Pirlo, per questo potrebbe essere ceduto per monetizzare. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Milan e del Lione.

Bernardeschi piace al Milan e al Lione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. La società bianconera potrebbe decidere di cederlo in prestito, con eventuale diritto di riscatto da inserire. Il nazionale italiano è valutato intorno ai 30 milioni di euro, ma il contratto in scadenza a giugno 2022 potrebbe portare ad una svalutazione del suo cartellino nei prossimi mesi. Il Milan sarebbe interessato al giocatore, ma ci sarebbe anche il Lione.

Già la scorsa estate si era parlato di una possibile offerta della società francese per Bernardeschi.

Possibile scambio Depay-Bernardeschi

Alcune indiscrezioni di mercato parlavano di un possibile scambio di prestiti Bernardeschi-Aouar, trattativa non concretizzatasi in estate per la volontà del nazionale italiano di rimanere alla Juventus. In questi mesi però non è riuscito ad imporsi a tal punto che spesso è stato impiegato a partita iniziata dal tecnico Andrea Pirlo.

Per questo Bernardeschi potrebbe decidere di accettare una possibile offerta del Lione. In questo caso però, non sarebbe Aouar il giocatore inserito in uno scambio ma Memphis Depay. La punta olandese va in scadenza di contratto a giugno 2021, giocherebbe sei mesi in prestito per poi firmare un nuovo contratto con la società bianconera da luglio.

Piace De Paul dell'Udinese

Con le eventuali cessioni di Khedira e Bernardeschi potrebbe arrivare anche un centrocampista di qualità. Si parla di una possibile offerta per Rodrigo De Paul. La Juventus potrebbe offrire Rugani e Portanova più cash per arrivare al nazionale argentino, che è valutato circa 35 milioni di euro dalla società friulana.