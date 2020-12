Il Milan è uscito vittorioso dall'insidiosa trasferta con il Sassuolo, mantenendo il primato in classifica. La vittoria non è stata però senza conseguenze, infatti i rossoneri per la prossima partita contro la Lazio, che si disputerà mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45, dovranno rinunciare a Kessie (squalificato) e a Sandro Tonali (infortunato), oltre ai lungodegenti Ibrahimovic, Bennacer e Gabbia.

Milan, le ipotesi per sostituire Kessie e Tonali

L'allenatore del Milan ha due idee in mente per la partita contro la Lazio se Sandro Tonali non sarà abbastanza in forma per prendere parte alla partita.

Nelle prossime ore si valuteranno la condizione di Tonali, che nella partita contro il Sassuolo è stato costretto a lasciare il campo per un affaticamento muscolare. Ismael Bennacer sarà fuori fino al nuovo anno per un problema muscolare, mentre Franck Kessie sarà squalificato per la prossima partita, pertanto Rade Krunic è l'unico centrocampista di ruolo rimasto al momento.

Se Tonali non dovesse recuperare, Stefano Pioli avrebbe due idee in mente su chi schierare in mezzo al campo insieme a Krunic. La prima prevede lo spostamento di Hakan Calhanoglu dal suo solito ruolo di regista a una posizione più arretrata, mentre la seconda vedrebbe Davide Calabria spostarsi dal ruolo di terzino destro, con Diogo Dalot che prenderebbe il suo posto.

Milan, difficili i recuperi di Tonali e Rebic

Il Milan potrebbe fare a meno di due protagonisti per la sfida contro la Lazio oltre agli altri fuoriclasse che già mancano all'appello. Ante Rebic non ha preso parte alla vittoria sul Sassuolo per un infortunio al piede, mentre Sandro Tonali è stato costretto a lasciare il campo a metà tempo per un affaticamento muscolare.

L'allenamento della giornata odierna sarà quindi decisivo per stabilire se l'uno o l'altro, (o nessuno dei due o entrambi) saranno a disposizione per la partita di mercoledì contro la Lazio a San Siro.

Milan-Lazio: le probabili formazioni

Il Milan è in emergenza a centrocampo e con Krunic, in mezzo, potrebbe giocare Calhanoglu, con Diaz trequartista.

Hauge verso una maglia da titolare. Molto difficili i recuperi di Rebic e Kjaer. I rossoneri dovrebbero schierarsi col solito 4-2-3-1: Donnarumma, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez, Krunic, Calhanoglu, Saelemaekers, Diaz, Hauge, Leao.

In casa Lazio, invece, Hoedt dovrebbe essere titolare al posto di Acerbi infortunato. Il giovane Escalante dovrebbe essere confermato al posto di Leiva. Da verificare Correa, che dovrebbe accomodarsi in panchina, con Caicedo titolare.