Ultimi giorni del 2020 divisi tra sessioni di allenamenti e voci di mercato. Tra le squadre che con ogni probabilità andranno a modificare la loro rosa nelle prossime settimane potrebbe esserci anche il Crotone. La formazione calabrese, penultima in classifica, sembra necessitare di rinforzi in attacco alla luce dei soli 13 gol siglati in 14 giornate di campionato. Il nome che sembrerebbe tornare di moda per i rossoblù è quello di Patrick Cutrone, calciatore in uscita dalla Fiorentina. Anche in difesa gli squali potrebbero portare a segno un acquisto, con principale profilo quello di Boško Šutalo di proprietà dell'Atalanta.

Crotone in cerca di un attaccante

Nella prima parte di stagione in casa rossoblù la costante sembra essere stata la coppia di attacco formata da Nwankwo Simy e Junior Messias, autori di 9 delle 13 reti realizzate dal Crotone. Sempre titolari, i due calciatori hanno avuto poco riposo anche per mancanza di alternative da parte del tecnico Giovanni Stroppa. Spesso "out" per infortunio gli attaccanti Emmanuel Riviere e Luca Siligardi, fuori per diverse settimane invece Denis Dragus causa Covid. In queste ore un nome è però tornato a circolare, quello di Patrick Cutrone, attaccante già in passato trattato dal direttore sportivo Giuseppe Ursino ai tempi della sua militanza con il Milan. Un calciatore che piace, un elemento di sicuro talento che potrebbe garantire il salto di qualità al reparto avanzato dei calabresi.

Rinforzi in difesa per il Crotone

Non solo l'attacco, anche il reparto difensivo potrebbe registrare l'arrivo di un rinforzo. La dirigenza calabrese starebbe seguendo il difensore dell'Atalanta Boško Šutalo, elemento che in questa stagione ha ottenuto 5 presenze con la squadra di Gian Piero Gasperini. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse concreto del Bologna, anche se gli squali potrebbero contare sui buoni rapporti con la società nerazzurra oltre che sull'amicizia che lega i rossoblù al tecnico di Grugliasco.

Il nome di Boško Šutalo non è nuovo per il Crotone. La società calabrese ha già seguito nell'ultima sessione estiva il calciatore, andando poi a virare sui profili di Sebastiano Luperto del Napoli e Koffi Levy Djidji del Torino.

Si lavora alle uscite

Per alcuni elementi che potrebbero giungere in Calabria altrettanti sembrano destinati a cambiare maglia in questa sessione di mercato.

Con le valigie pronte ci sarebbero Antonio Mazzotta, Mattia Mustacchio e Tomislav Gomelt. I tre, fuori rosa, non sembrerebbero rientrare nel progetto crotonese. In uscita potrebbe esserci anche una punta, tra Emmanuel Riviere e Luca Siligardi anche se i due calciatori preferirebbero proseguire in questa stagione la loro esperienza con la maglia del Crotone.